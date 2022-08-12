華郵：FBI突襲川普莊園 搜尋核武相關文件
2022/8/12 12:34（8/12 13:04 更新）
華盛頓郵報11日報導，美國聯邦探員本週突襲搜查前總統川普（圖）位於佛羅里達州的莊園，是在搜尋有關核子武器的文件。（中央社檔案照片）
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天報導，美國聯邦探員本週突襲搜查前總統川普位於佛羅里達州的莊園，是在搜尋有關核子武器的文件。
路透社引述華郵報導，目前不清楚探員在川普位於佛州棕櫚灘（Palm Beach）的「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）莊園裡是否有找到這類文件。路透社無法立即證實報導所言。
共和黨籍的川普痛批聯邦調查局（FBI）探員無預警突襲搜查是政治報復行動後，美國司法部今天要求法官將授權FBI搜索的令狀公諸於世。
這項要求意味著大眾可能很快就可以進一步了解調查人員這場空前突襲是在尋找何物。
報導說，此次行動是針對川普去年1月卸任後是否非法將文件紀錄從白宮帶走的調查一環，司法部認為其中部分文件為機密文件。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110812
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