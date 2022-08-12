馬兒累癱倒臥路中央 紐約市馬夫又鞭又打引眾怒

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（中央社紐約12日綜合外電報導）美國紐約市曼哈頓區驚傳虐待動物事件，8月10日傍晚交通尖峰時刻，一匹為觀光客提供馬車繞行服務的馬兒累癱倒在大馬路上，馬夫卻又鞭又打，不斷命令牠站起來，事件引發公憤。

「紐約郵報」（New York Post）報導，這起事件發生在紐約市第9大道（9th Avenue）和西45街（West 45th Street）路口，俗稱「地獄廚房」（Hell's Kitchen）的地段。從現場影片能看到馬的膝蓋彎曲，趴伏在路上，馬夫卻猛拉韁繩並拍打馬匹。

沮喪的馬夫對馬命令說：「起來！起來！起來！快點，起來。」事發時間是傍晚5時左右，繁忙的大街呈現交通擁堵的情況。

圍觀路人對於馬夫不斷鞭打馬匹的行為感到不快。

一名前來關心的旁觀路人問道：「如果是我這樣打你如何呢，老兄？」影片中還能聽到一名女性哀求說：「別打牠了。」

馬夫則回說：「我正試圖讓牠站起來，好嗎。」同時繼續用韁繩抽打了兩下。

25歲的美食外送平台Uber Eats司機龔薩雷茲（Kelvin Gonzalez）告訴紐約郵報：「我看到馬兒倒下。牠顯然營養不良、脫水且挨餓。那傢伙開始鞭打他的馬，還告訴牠站起來，而不是給牠水喝。」

他說：「我叫他別打了，給牠一點水喝，那是一匹馬，不是一台機器。」

這匹筋疲力竭的馬隨後側身躺下，頭部靠在馬路上，馬夫則在路人的幫助下卸下馬車。

根據現場拍攝影片和目擊者說法，一群警員隨後趕到現場並用水管對馬兒灑水，歷經1個多小時才終於讓牠站起來。

警方指出，紐約市警察局（NYPD）的車輛隨後將這匹馬送往治療。

動保組織「清潔、宜居和安全街道的紐約人」（New Yorkers for Clean, Livable, and Safe Streets, NYCLASS）執行董事柏恩克蘭特（Edita Birnkrant）透過聲明說：「我們還需要發生多少這樣的事件？這顯然是虐待動物，必須停止。」

「動物權利選民」（Voters for Animal Rights）倡導人、52歲的塞默（Nathan Semmel）同意NYCLASS的提案，認為紐約市議會應該通過用電動車取代馬車的法案，目前紐約市議會正在考慮這項提案。

紐約市市長亞當斯（Eric Adams）曾表示，他不支持禁止馬車繞行服務，但對討論這項議題持開放態度。（譯者：陳彥鈞/核稿：戴雅真）1110812