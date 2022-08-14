肯亞總統大選開票近3成 反對派老將初步領先

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（中央社奈洛比13日綜合外電報導）肯亞總統大選官方初步計票結果今天顯示，資深反對黨領袖歐丁嘉（Raila Odinga）在總統大選中暫時領先，現任副總統魯托（William Ruto）屈居第二。

根據肯亞選舉委員會提供的數據及首都奈洛比（Nairobi）全國計票中心大螢幕今天中午顯示，目前選票才開出26%出頭，其中歐丁嘉拿下54%，魯托則取得45%。

東非最富裕的國家、最具民主活力的肯亞，9日舉行總統大選，以及國會和地方選舉。

魯托及歐丁嘉兩人為接班大位競爭非常激烈。現任總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）於上次大選之後與魯托鬧翻，已為歐丁嘉背書。甘耶達的總統任期已達兩屆上限。

官方計票速度非常緩慢，引發社會大眾的不安。

路透社與其他媒體已自選委會網站上，統計來自291個選區的計票結果。相關結果尚未獲得證實，但計票數字遠比官方的正式紀錄還要快。

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截至格林威治時間13日晚間9時止，路透社已統計241個選區的結果，顯示魯托的得票率接近52.3%，領先歐丁嘉的47%。其他兩位候選人的得票率都不到1%。

路透社所統計數字僅是初步，結果可能會有變化。在統計結果上傳到委員會的網站後，肯亞選舉法規定，計票的實體表格應送國家計票中心，各黨代表可在計票中心來驗證數字是否有任何差異。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110814