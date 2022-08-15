英格蘭銀行27年最大升息動作後 學者：9月再升2碼

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）路透社民調預測，英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）下月將再度上調利率50個基點（2碼），11月升息幅度會收斂為25個基點（1碼），之後就會暫停升息。

為緩解可能攀升到2位數的通貨膨脹率，英銀本月稍早升息50個基點，為27年來最大升息動作。

路透社9日至12日訪問51位經濟學家，30位認為英銀會在9月15日升息2碼至2.25%，另21位則認為幅度會較為溫和，將升息1碼至2%。

官方數據顯示英國上季經濟萎縮0.1%，英銀也警告今年稍晚英國可能陷入衰退，直到2024年初才會恢復。

大部分受訪者指出，英銀會在11月放緩步伐，升息幅度收斂至1碼。至於12月的會議，則有18位經濟學家認為英銀會再升息25個基點，另有25人說屆時會停止升息。

今年結束時的基準利率預測中值達2.50%，然後一路維持到2024年啟動降息。

經濟衰退風險依舊存在。根據預測中值，英國在未來1年經濟衰退的可能性為60%，2年內經濟衰退的可能性為75%。

今年英國經濟成長率平均預估為3.5%，明年0.2%。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110815