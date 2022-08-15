涉經營非法線上賭博平台 中國商人在泰遭逮捕

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（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）中國商人佘智江因為經營非法線上賭博平台遭國際刑警組織發出紅色通緝令，泰警10日拘留了佘智江並取消他的泰國簽證。根據中媒報導，佘智江在柬埔寨和緬甸都有備受爭議的賭場計畫。

法新社報導，泰國警方13日表示，已經在10日拘留了40歲的佘智江（She Zhijiang），並取消了他的泰國簽證，泰國的公設檢察官表示將向法院申請佘智江的逮捕令。

佘智江正在等待被引渡回中國，泰國和中國簽有引渡協議，不過相關程序可能要耗費數個月。

2012年國際刑警組織（Interpol）對佘智江發出紅色通緝令，內容提到佘智江因為在中國涉嫌經營賭場可能面臨刑責，最高可被判10年有期徒刑。

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紅色通緝令的內容並提到，2018年到2021年間，佘智江帶領黑幫組織登記公司，並開始研究經營線上賭博平台，佘智江設立了3個線上賭博網站，不法所得高達1億5000萬人民幣，而且都被轉到境外去。通緝令內容也提到佘智江出生在中國湖南，不過有柬埔寨護照。

根據中國媒體報導，佘智江2012年起就開始躲避中國官方的追捕，他在柬埔寨和緬甸的KK園區（Shwe Kokko）都有備受爭議的賭場計畫，在菲律賓也有彩券相關的事業。（編輯：高照芬）1110815