巴西大選民調：波索納洛和魯拉支持度差距縮小

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（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）巴西將在10月舉行總統大選，最近的民意調查顯示，尋求連任的總統波索納洛和主要對手、前總統魯拉之間的支持度差距縮小。專家指出，愈接近投票日，選舉戰況愈激烈。

巴西民調公司Genial/Quaest日前公布聖保羅和米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）最新總統投票意向調查顯示，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在這兩州的支持度分別為37%和42%，波索納洛（Jair Bolsonaro）則佔35%和33%。

調查還顯示，在福音派基督徒選民中，波索納洛有48%的選民支持，魯拉有30%。

巴西唐•卡布拉爾基金會（Fundação Dom Cabral）政治經濟學教授卡拉薩（Bruno Carazza）表示，福音派選民可以說是波索納洛應該在競選活動中積極爭取的兩種票源間的交集。

第一種是2018年投票給波索納洛、但基於某種原因，例如處理疫情或經濟問題不善，而對他感到失望的選民。所以波索納洛必須挽回他們的心，採取反魯拉和反共產主義的言論。

第二種是最貧窮的人口，特別是那些生活在巴西東北部的窮人，推出調升社會福利津貼「巴西援助金」（Auxílio Brasil）和降低燃料價格等惠民措施，試圖減少魯拉在貧困選民中的優勢。

卡拉薩指出，無論是第一種還是第二種票源，波索納洛都可以強調信仰價值，以提升福音派基督徒和宗教選民對他的支持。

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魯拉所屬工黨對最近的選舉民調持謹慎態度，一般而言，波索納洛和魯拉之間的差距縮小，確實引起工黨人士的擔憂，但還沒有達到改變正在進行的競選策略的地步，例如批評影響人民生活的通貨膨脹和就業等經濟指標。

卡拉薩指出，愈接近投票日，變數愈多，選舉戰況也愈激烈，例如民主運動黨的泰貝特（Simone Tebet）和巴西聯盟的索羅尼克（Soraya Thronicke）兩位女性總統候選人，她們也有很大機會在民調中提升支持度。（編輯：周永捷）1110816