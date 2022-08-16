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無視美印關切 中國測量船停靠斯里蘭卡港口

2022/8/16 13:04
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（中央社斯里蘭卡赫班托達16日綜合外電報導）儘管印度和美國對中國動作表示關切，一艘中國測量船今天駛入斯里蘭卡南部由中國營運的港口赫班托達（Hambantota）。

法新社報導，港口官員表示，「遠望5號」（Yuan Wang 5）允諾不會從事任何研究之後，獲准進入赫班托達。

這艘船原定上週抵達，在印度反對後，斯里蘭卡要求北京延後靠港。印度與西方同樣擔心中國在該地區的活動。

但經過激烈談判之後，斯里蘭卡13日態度大轉彎，宣布「遠望5號」已獲准在赫班托達停靠6天。

國際船舶及分析網站描述「遠望5號」是研究與調查船，但依照印度媒體說法，這是一艘有雙重用途的間諜船。

「遠望5號」抵達前一天，印度才致贈斯里蘭卡一架多尼爾228（Dornier 228）偵察機，以加強斯里蘭卡海上偵察能力。

斯里蘭卡支付一家中國企業14億美元，來興建赫班托達港，並以11.2億美元代價將港口租給中國99年。

根據印度媒體報導，「遠望5號」除了可用來進行太空和衛星追蹤，還具有發射洲際彈道飛彈的特定用途。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110816

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