美第一夫人確診症狀輕微 拜登篩檢陰性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電）美國第一夫人吉兒發言人今天表示，吉兒昨晚出現類感冒症狀，PCR篩檢結果陽性，未來會在私人住宅隔離5天。總統拜登今早抗原篩檢陰性，但保險起見，未來10天會配戴口罩。

第一夫人發言人亞歷山大（Elizabeth Alexander）今天發出聲明表示，吉兒（Jill Biden）昨天例行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢陰性，因晚間出現類感冒症狀，再次使用抗原快篩結果仍呈陰性，但病毒核酸檢驗（PCR）卻出現陽性反應。

亞歷山大指出，吉兒已施打4劑疫苗，目前症狀輕微，醫生已開立抗病毒處方藥Paxlovid給她服用。

亞歷山大說，吉兒未來5天將依循美國疾病管制暨預防中心（CDC）準則居家隔離，地點在位於南卡羅萊納州的一間私人住宅，連續2次篩檢陰性才會返回白宮。

針對拜登（Joe Biden）狀況，白宮表示，拜登今天上午抗原篩檢陰性，但由於他與吉兒有近距離接觸，未來10天他在室內及靠近他人時會佩戴口罩，也會增加篩檢頻率，並對外公布結果。

拜登7月21日也曾確診COVID-19，7月26日康復後沒幾天又「陰轉陽」，重啟隔離，直到8月7日才解除隔離，恢復實體工作。（編輯：林憬屏）1110816