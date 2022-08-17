巴西七合一大選競選活動正式啟動

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（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）2022年巴西七合一大選首輪投票將於10月2日舉行。根據巴西選舉法規定，競選活動從今天正式開始，所有候選人可以從事各種競選、宣傳和拉票活動。

本屆選舉將選出新的總統、副總統、參議員、眾議員、州長、副州長和州議員。除了舉辦造勢集會、掃街拜票和分發傳單外，各政黨在電視和電台的免費選舉宣傳時間將從8月26日開始。

巴西選舉法允許進行選舉宣傳到10月1日選舉前夕，任何人於投票日在投票站內外從事拉票活動或展示選舉廣告，均屬違法。

今年選舉巴西共有12名總統候選人，目前在投票意向調查排名前四的候選人，今天都選擇在東南部的城市掃街拜票，啟動競選活動。

投票意向調查排名第一的工黨籍前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）出於安全原因，取消上午在聖保羅市南區一家工廠的行程安排，改在聖伯納平原市（São Bernardo do Campo）的福斯（Volkswagen）汽車廠啟動競選活動。

聖伯納平原市是工黨的發源地，魯拉也在該市的ABC冶金工人工會開始他的政治生涯。

尋求連任的自由黨籍總統波索納洛（Jair Bolsonaro）則選擇重返米納斯吉拉斯州茲灰福拉市（Juiz de Fora）啟動競選活動。2018年9月6日，當時的總統候選人波索納洛在茲灰福拉市掃街造勢時，腹部被人持刀刺傷。

今天波索納洛重返遇刺現場向支持者喊話：「這裡是我的重生之地，當時我經歷了生死考驗，感謝上帝，我們贏了。所以我們要從這裡重新開始再爭取四年的競選活動。」

勞工黨的葛梅斯（Ciro Gomes）上午在聖保羅市東區掃街拜票，對支持者說明最低收入政見，並批評魯拉和工黨。

民主運動黨的泰貝特（Simone Tebet）也選擇在聖保羅啟動競選活動，參加與文化部門代表的會議，承諾若當選總統，文化將獲得應有的地位、愛護和重要性，恢復文化創意產業鼓勵法（Lei Rouanet）的重要地位。

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波索納洛、葛梅斯、魯拉和泰貝特均確認今晚出席最高選舉法院院長、大法官莫萊斯（Alexandre de Moraes）的就職典禮，這也是波索納洛和魯拉首次公開會面。

巴西政治學家喬卡里（Deysi Cioccari）指出，幾名主要總統候選人選擇啟動競選活動的地點都是象徵性的。北部和東北部的選民基本上已經定調，而東南部選民仍搖擺不定，所以獲得候選人更多關注，特別是聖保羅和米納斯吉拉斯兩州是巴西最大票倉，分別佔有投票權的選民總數的22%和10%。（編輯：韋樞）1110817