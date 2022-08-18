脫衣舞者爭取加入工會 洛杉磯舞吧跨出第1步

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（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）洛杉磯1家脫衣舞店的舞者今天跨出加入工會的第1步，他們是美國最新1批爭取集體談判權的勞工。

法新社報導，Star Garden Topless Dive Bar的舞者向聯邦政府遞出請願書，展開加入「演員平權協會」（Actors' Equity Association）之路。

1名脫衣舞者說：「我們熱愛工作，如果能有基本的勞工保障，還會更愛。」

「演員平權協會」已在美國各地代表5萬1000多名表演者和舞台總監，其中許多人在洛杉磯或周邊地區工作。

「演員平權協會」主席辛德爾（Kate Shindle）表示：「脫衣舞者是現場藝人，他們的工作有些部分相當獨特，但和其他以跳舞維生的演員平權協會會員有許多共同點。」

「這些舞者曾舉報薪酬問題，包括大筆薪資被竊取，以及健康安全風險和違規。」

「他們想要健康保險和其他福利，像是職業災害補償，他們需要保護，以免遭受性騷擾、歧視和不當解雇。」

請願書遞交給全國勞工關係局（National Labor Relations Board），全國勞工關係局現在將替約30名左右有資格的脫衣舞者安排投票。

若多數人投票同意加入工會，「演員平權協會」就會開始代表他們與Star Garden展開新合約協商。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110818