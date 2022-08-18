美今年首季9560人死於交通事故 20年來新高

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）今天公開初步估計數字說，全美2022年頭3個月的交通事故喪生人數增加大約7%，來到9560人，為2002年以來的首季最多人數。

路透社報導，國家公路交通安全管理局表示，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，交通事故致死人數即不斷激增。全美2021年此一數字暴增10.5%，達到4萬2915人，為2005年以來的年度最多人數，總統拜登政府將此現象稱為「危機」。

防疫封鎖措施終止後的車禍致死人數急增，因為駕駛人這時會有不安全駕駛行為。2022年頭3個月的車禍致死人數較2020年同季的7893人增加21%。

即將卸任的公路交通安全管理局局長克立夫（Steve Cliff）發表聲明說：「整體數字依然是朝不好的方向變動，如今是各州加強維護交通安全的時候了。」

根據公路政策管理局辦公室（Office of Highway Policy Administration），今年頭3個月的全美交通事故喪生人數增幅超過了全美車輛行駛里程的增幅（5.6%）。

「母親反酒駕組織」（MADD）對政府欠缺應對「眼前這個危機」的計畫表示嘆息；這個組織今天發表聲明，呼籲當局「回歸基本作法，執行規範危險駕駛行為的法律，依法從嚴起訴這些行為」。

專家指出，由於疫情期間全美公路車流較少，有些駕駛人可能以為警察因此比較不會開罰單而採取比較危險的駕駛行為。

公路交通安全管理局研究也發現，超速和不繫安全帶的情況也比疫情前增加。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1110818