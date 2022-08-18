芬蘭申請入北約 稱俄羅斯戰機涉嫌侵犯領空

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社赫爾辛基18日綜合外電報導）芬蘭國防部表示，兩架俄羅斯米格31（MiG-31）戰機今天上午在濱海城市波爾沃（Porvoo）附近的芬蘭灣「涉嫌」侵犯芬蘭領空。

法新社報導，芬蘭國防部聲明稱，芬蘭空軍派出「一次作戰飛行任務」以辨識這些飛機，並表示芬蘭邊防部隊已展開「初步調查」。

芬蘭國防部發言人告訴法新社，這起事件發生在上午 9時40分（台灣時間14時40分），持續了約兩分鐘，兩架飛機向西飛行了約1公里。

芬蘭東部與俄羅斯接壤，雙方邊界長1300公里。芬蘭因莫斯科入侵烏克蘭而感到不安，於5月尋求加入北約（NATO），從而扭轉其數十年軍事不結盟政策。

芬蘭安全情報局（Supo）5月曾警告，「俄羅斯有意願」影響芬蘭的北約申請進程，且「可以預期會做出各種不同嘗試」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而據路透社報導，芬蘭國防部通訊主管瓦庫里（Kristian Vakkuri）稱，俄機涉嫌侵犯芬蘭領空的深度為1公里，但未詳細說明兩架飛機是否被護送離開。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天援引俄國國防部的話稱，3架配備「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈的米格31E（MiG-31E）戰機已被轉移到位於波蘭和立陶宛之間的俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）地區。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110818