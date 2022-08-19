巴西總統大選 環保問題對上經濟危機

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（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）巴西總統波索納洛任內因環境問題引發許多爭議，隨著更多選民關心地球的未來，環保議題也在剛啟動的10月總統大選競選活動中獲得重視，但這些問題也可能被經濟危機掩蓋。

工黨籍前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和尋求連任的自由黨籍的波索納洛（Jair Bolsonaro）兩位主要候選人的施政計畫仍在制定中，但已指出圍繞環境問題的政治兩極分化依然存在。

目前在投票意向民意調查中領先的魯拉將永續發展作為巴西發展的支柱，能源與生態轉型的目標。

魯拉在日前與巴西科學家的一場會議中表示，今天的環境和氣候問題應被視為國家發展模式，不能為了讓經濟成長而砍伐森林，必須思考如何讓經濟與森林共生共榮。魯拉並承諾把應對氣候變化轉變為國家政策。

另一方面，波索納洛始終專注於維護農業綜合企業的利益，將環境保護視為需要打破的障礙。在這次選舉中，波索納洛雖不像2018年那樣忽視環境問題的重要性，但認為這個問題僅僅是一個經濟機會，主張巴西碳信用商業化，並捍衛風能和太陽能等可再生能源的發展。

波索納洛最近在聖保羅舉行的農業綜合企業活動中說：「有些人就是以理想為藉口，說是出於環保原因，寧願餓死也不願砍樹。」

科學界已經證明，氣候危機影響到每個人，而生存條件更脆弱的貧困人口將受到更大影響。但在基本產品、能源和燃料價格飛漲的情況下，這個問題或許不會成為投票選擇的決定性因素。

聖保羅高等教育研究機構（Insper）政治學家米羅（Carlos Alberto de Melo）評估指出，毫無疑問，環境問題很重要，問題在於選民是否意識到這一重要性，因為巴西的經濟危機已成為政見辯論的中心點，而攸關民眾未來和生存的根本問題，即環境問題，在人們的眼中是長期存在的，可以稍後再討論。

諷刺的是，農村生產者的經濟利益和民眾對其他短期問題的擔憂也有助於解釋波索納洛在亞馬遜地區享有的支持。在2018年的總統大選中，亞馬遜等北部各州的大多數選民都投票給波索納洛。

儘管在過去四年中，世界上最大的熱帶雨林亞馬遜森林砍伐次數創下歷史新高，波索納洛仍在北部各州的投票意向民調中領先包括魯拉在內的其他候選人。（編輯：周永捷）1110819