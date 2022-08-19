馬來西亞台灣高教展睽違2年復辦 81所學校參展

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馬來西亞台灣高等教育展19日於吉隆坡世界貿易中心登場，現場聚集81所大專院校攤位，開幕首日吸引3000多名學生到場參觀。中央社實習記者廖彥甄吉隆坡攝 111年8月19日

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（中央社實習記者廖彥甄吉隆坡19日專電）睽違2年，馬來西亞台灣高等教育展今天再度登場，共有包括國立台灣大學等81所台灣大專院校參展。到場參觀的學生表示，愛看台劇、台灣自由民主風氣都是他們想赴台就學的原因。

為期2天的台灣高等教育展在吉隆坡世界貿易中心登場，由馬來西亞留台校友會聯合總會主辦。主辦單位表示，這次共有包含台灣大學等81所台灣大專院校參展。

台灣教育部政務次長劉孟奇在教育展開幕致詞指出，雖然過去2年受到疫情影響，但去年馬來西亞仍有超過1萬2000名學生在台留學。他會後受訪說，疫情期間赴台的馬來西亞學生人數甚至較疫情前微幅上升。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表洪慧珠表示，台灣相當重視海外學生，即使在疫情期間嚴守邊境，仍以專案形式開放境外生入境，顯示台灣對其重視程度。

主辦單位統計，活動首日吸引3000多名學生前往參觀。

有學生受訪表示，過去因接觸台劇，對台灣文化相當熟悉也十分喜愛，因此萌生赴台唸書的想法。也有學生說，台灣自由民主風氣是吸引他赴台求學的主要原因。

馬來西亞向來是台灣境外生的主要來源國之一。主辦單位表示，今年馬來西亞台灣高等教育展除了在吉隆坡，也將於吉打州、柔佛州分別舉行招生活動。（編輯：高照芬）1110819