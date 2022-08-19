先買後付貸款夯 英國監管機關警告開罰不當促銷

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）隨著生活成本危機惡化，英國金融監管機關警告提供「先買後付」消費貸款的公司，必須告訴客戶逾期還款會增加的成本，否則將遭到處罰。

路透社報導，瑞典金融科技公司Klarna等企業掀起「先買後付」（buy now, pay later，BNPL）熱潮，向客戶提供消費當下無息短期貸款，將購買衣服等商品的付款分攤到幾週。

這種放貸機構的獲利來源，是從幫助零售商賣出的產品中抽取佣金。銀行現在搭上這波潮流，為通常無法申請信用卡或無法通過嚴格信用調查的客戶提供服務。

「先買後付」貸款在英國沒有法規可管，但英國金融行為監理總署（Financial Conduct Authority，FCA）有權力規範這類服務打廣告的方式。

英國金融行為監理總署今天公布給「先買後付」企業以及英國零售商協會（British Retail Consortium）的信函，當中指出，這類貸款廣告強調「先買後付」的好處，卻沒有公平、顯著地提到任何相關風險。

部分「先買後付」放貸方會收取滯納金，且若無法還款也會影響消費者的信用評等。

英國金融行為監理總署表示，它將運用刑事和監管執法的權力，來對付違反規定的促銷活動。

今年迄今，英國金融行為監理總署已迫使4226則「先買後付」的廣告被撤除或修改內容。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110819