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美研究：逾半Omicron變異株感染者不知染疫

2022/8/20 12:42（8/20 13:00 更新）
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洛杉磯西達斯西奈醫學中心學者最新研究發現，在可能感染Omicron病毒變異株的人之中，絕大多數的人都不知道自己曾經染疫。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）根據本週發布的研究結果，在可能感染Omicron病毒變異株的人之中，絕大多數的人都不知道自己曾經染疫，這可能是造成這種變異株迅速傳播的原因。

美國全國公共電台（NPR）報導，非營利衛生組織、位於洛杉磯的西達斯西奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）的學者，在美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株激增期間研究感染情況。

Omicron變異株在2021年11月首次被發現，隨後成為最主流變異株。據研究人員說法，感染Omicron變異株症狀通常較其他變異株要來得輕微，常見症狀包括咳嗽、頭痛、倦怠、喉嚨痛與流鼻水等。

在Omicron變異株疫情肆虐期間，西達斯西奈醫學中心分析研究醫院2479名成年職員與患者的血液樣本。

研究人員發現，根據血液樣本中的抗體，在疑似感染Omicron變異株的210人中，約56%的人並不知道自己感染。

他們也發現，在這些沒有察覺染疫的人當中，僅10%的人通報出現與一般感冒或其他類型感染有關的任何症狀。

研究作者之一鄭蘇珊（Susan Cheng，音譯）表示：「我們希望人們讀過這些研究結果後會想，『我剛才參加了一個有人篩檢呈現陽性的聚會』，或是『我剛開始覺得有些不舒服，或許我應該做一次快篩』。」

她表示：「我們越了解自己的風險，就越能保護公眾和自己的健康。」

根據研究，缺乏認知可能是病毒在人與人之間迅速傳播的最主要因素。

研究第一作者、西達斯西奈醫學中心研究員鄭珊迪（Sandy Y. Joung，音譯）表示：「我們的研究結果增添新的證據，再次證明未經確診的感染會增加病毒傳播。」

她表示：「低水準的感染認知，可能造成Omicron變異株快速傳播。」儘管醫護人員的認知稍高一些，但研究人員指出，民眾整體認知水準仍偏低。

根據新聞稿內容，研究人員表示需要進一步研究，「讓來自不同種族和社區的更多研究對象參與其中…以便了解哪些具體因素與大眾缺乏感染認知有關」。（譯者：戴雅真/核稿：李佩珊）111820

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