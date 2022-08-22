亞速鋼鐵廠被俘烏軍 獲釋後內心難無掛礙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭亞速軍團士兵柴伏洛諾克獲戰俘交換返回首都基輔，3個多月前遭到反坦克飛彈擊中而失去左腿的這位年輕士兵，語氣平靜憶述馬立波保衛戰中可歌可泣的亞速鋼鐵廠戰鬥。

亞速軍團（Azov Regiment）士兵柴伏洛諾克（Vladyslav Zhaivoronok）拄著拐杖告訴法新社：「當時情勢越來越惡劣、越來越艱難。只要撐得下去，我們就會繼續守著。」

29歲的他在戰鬥中失去左腿，站在掛著寫有「釋放馬立波（Mariupol）捍衛者」巨幅布條的巿政廳大樓前方，述說著那場發生在亞速鋼鐵廠（Azovstal）的戰鬥。那是過去6個月最慘烈戰事之一。

俄軍於2月24日入侵烏克蘭，數日後即包圍亞速海（Sea of Azov）濱戰略工業港樞紐馬立波。

柴伏洛諾克表示，他和同袍3月在馬立波巿區龐大的亞速鋼鐵廠區擺好陣式，不顧一切但求戰鬥到底。當時敵方持續進行砲擊，他以一處半毀地堡為據點，白天外出執行肩負的無人機操作員勤務。

他說，「整個區域充斥建築碎片」，水、糧食和武器奇缺，「到處都一樣糟」。

他說這話時，有路人回頭望著身穿軍用棕色短褲、左褲筒卻空盪盪的柴伏洛諾克。

儘管亞速鋼鐵廠戰鬥形勢迅速惡化，柴伏洛諾克強調，士兵們仍設法保持鬥志。他說：「最後幾天我預料會進入某種最後戰鬥，我們等待著，也為此作好準備。」接著，5月15日那天，他果然遭到反坦克飛彈擊中。

處在垂死邊緣的他右眼也在爆炸中嚴重受傷，被趕忙送上「地堡醫務所」簡易手術桌上，隔天截肢。

柴伏洛諾克術後恢復意識僅短短數秒，後來被人移出亞速鋼鐵廠，並且記得俄軍臂章上的「Z」象徵符號。

由於傷勢嚴重，他沒有像同袍那樣被送進占領區烏東頓內茨克州（Donetsk）惡名昭彰的歐連尼夫卡監獄（Olenivka prison），而是被俘虜在頓內茨克醫院數週。數十名烏克蘭戰俘上個月命喪歐連尼夫卡監獄的爆炸。

柴伏洛諾克說他和同病房3名士兵只得到「維持一息尚存」的食物量，「他們每天都說，我們沒有人要，無法拿我們進行戰俘交換，大家都放棄我們」。

一個半月俘虜生涯結束得毫無預警。柴伏洛諾克回憶：「我們4點醒來，他們唱名，然後把我們帶出去，送上巴士，一直到晚上車不停地開。」柴伏洛諾克和100多名受傷烏克蘭戰俘離開醫院接受戰俘交換。

身為職業軍人的他說話時語氣平靜，只在提到仍遭敵人俘虜數以千計袍澤時，音調才稍變。

「內心壓力讓我無法喘息。等那些夥伴們回來了，我才可以更自由地呼吸。」（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1110822