流動性困難 英連鎖影院電影世界考慮在美聲請破產

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（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國連鎖電影院業者電影世界（Cineworld）今天表示，它正在考慮幾個財務選項，包括可能在美國聲請破產保護。這家全球第2大連鎖電影院營運商正遭遇短期流動性困境。

路透社報導，在倫敦股市掛牌的電影世界19日股價重挫至歷史新低，因為美國「華爾街日報」報導，這家電影院業巨擘正準備在美國和英國聲請破產。

電影世界17日表示，它正在考慮幾個選項來取得流動性，或是可能透過一筆去槓桿化交易來重組負債累累的資產負債表。但後者會造成電影世界的股東權益受到非常嚴重稀釋。

電影世界今天透過聲明表示，它「預期維持正常狀態營運，直到任何聲請提出及提出後」。

總部位於英格蘭不倫特福（Brentford）的電影世界，1995年由魏納（Steve Wiener）創立。它透露正與包括貸款銀行在內的許多主要股東及法律和財務顧問討論相關事宜。

電影世界還說，目前全球同名電影院和Regal連鎖電影院都維持正常營運。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110822