日本11月海上自衛隊觀艦式 韓軍獲邀考慮出席

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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）韓國海軍表示，韓方今年1月獲邀出席日本海上自衛隊將在11月舉辦的觀艦式（海上閱兵），目前正在考慮是否參加；若決定出席，這將是韓方睽違7年再度參加。

日本海上自衛隊11月將舉行創設70週年國際觀艦式，韓聯社引述韓國海軍等消息報導，日方今年1月已向韓國等西太平洋地區友邦海軍發出邀請。

韓國總統尹錫悅主張積極改善韓日關係，外界認為，韓方答應出席這次活動可能性大。相關人員透露，軍方正積極考慮出席這次觀艦式，並參與搜救訓練活動。

受韓日關係緊繃影響，韓國海軍在2015年後就未再出席過日本海上自衛隊觀艦式，韓日共同參與的搜救訓練最後一次則是在2017年；日本也在2018年拒絕出席韓國海軍主辦的觀艦式。

不過，韓國輿論認為，若韓國政府決定出席這次活動，勢必在國內引發一場論戰，關鍵在於日本海上自衛隊使用的軍旗。

日本海上自衛隊使用的代表旗幟與過去帝國時期使用的旭日旗相同，對曾受日本殖民的韓國而言這是象徵軍國主義。反對意見認為，若韓國參與使用旭日旗的活動，等於認同其象徵的軍國主義及過去歷史。更有甚者認為：「承認了旭日旗，下一個就是獨島。」

韓國海軍在2015年前總統朴槿惠任內是至今最後一次出席日本海上自衛隊觀艦式，當時的進步派在野黨民主黨就是以旭日旗為由反對參加，但當時政府仍派遣大祚榮艦前往。2018年前總統文在寅任內在濟州道舉辦的韓國觀艦式，原要邀請日本出席，但遭到包括韓國保守派在野黨在內的強大反對聲浪。

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韓聯社今天刊登社論指出，韓國在1998年金大中及2008年李明博任內都曾允許掛有旭日旗船艦出席韓國觀艦式，當時的反日情緒應較現在更盛；但若僅憑這個原因拒絕出席，對積極尋求關係改善的雙方政府都不是好藉口。

軍方消息人士也說，日本海上自衛隊使用旗幟是受到國際承認的軍旗，近期在夏威夷進行的環太平洋演習（RIMPAC）也是使用旭日旗，「以此理由不參加日本觀艦式並不合理」。（編輯：陳惠珍）1110822