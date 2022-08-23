日本主辦國際海上閱兵 睽違7年再邀韓國

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（中央社東京23日綜合外電報導）在韓國方面表達有意改善日韓關係的情況下，日本政府內閣官房長官松野博一今天說，今年11月將舉行的「國際觀艦式」（國際海上閱兵）已邀請韓國海軍參加。

日本放送協會（NHK）報導，這是日本時隔7年再度邀請韓國海軍參與海上閱兵。

日本海上自衛隊約每3年舉行一次邀請他國海軍艦艇參與的海上閱兵，今年適逢海上自衛隊成立70週年，預計11月在神奈川縣外海的相模灣，時隔20年擴大規模舉行國際海上閱兵。

松野對此表示，這是為了對地區和平與穩定做出貢獻所實施的活動，將邀請除了俄羅斯外的西太平洋海軍會議（WPNS）成員國參與，其中包括韓國，「這是對日韓關係現狀所做的綜合判斷」。

日韓關係過去一段時間持續惡化，日本上次在2019年舉行海上閱兵時，並未邀請韓國海軍參與。

不過，隨著今年上任的韓國總統尹錫悅政府表現出改善日韓關係強烈意志的情況下，這是日本繼2015年以來，時隔7年再度邀請韓國海軍。

朝日新聞日前報導，日本今年配合海上自衛隊成立70週年主辦國際海上閱兵，上次主辦是在2002年，來自俄羅斯、美國、韓國等11國的17艘艦艇及潛艦聚集東京灣，時任日本首相的小泉純一郎出海校閱。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110823