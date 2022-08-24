裴洛西夫婿酒駕認罪 關押天數折抵5天刑期免關

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西的丈夫保羅．裴洛西，在承認於加州納帕郡酒駕撞傷人後，今天被判入獄5天，但扣掉關押天數及用社區服務取代剩餘刑期，免再入監但需支付罰款及賠償金。

委任律師貝文斯（Amanda Bevins）表示，82歲的保羅．裴洛西（Paul Pelosi）將不會再度入獄，因為他在被捕後到翌日清晨保釋，算作已被囚兩天，此外因行為良好扣減兩天刑期，剩餘1天刑期以8小時的社區服務取代。

貝文斯代表保羅．裴洛西在納帕郡高等法院（Napa County Superior Court）認罪。根據加利福尼亞州納帕郡（Napa County）檢察官辦公室的新聞稿，被告無須在場，因此他選擇不出庭。

保羅．裴洛西5月在加州的葡萄酒產區涉及一起兩車相撞的車禍 ，並因涉嫌酒駕而遭逮捕。警方表示。保羅．裴洛西當時駕車試圖穿越公路，他的保時捷（Porsche）與一輛吉普車（Jeep）相撞，但沒有人因此受重傷。

保羅．裴洛西的太太是加州的民主黨人、聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），若美國總統發生不幸，她是第2順位的繼承人。夫婿保羅．裴洛西發生車禍時，裴洛西本人在羅德島州（Rhode Island）布朗大學（Brown University）的畢業典禮中致詞。

根據為解決此案與檢察官達成的協議，保羅．裴洛西對在酒精作用下駕駛致人受傷的指控認罪，法官索加（Joseph Solga）今天也已接受。

法官駁回第2項指控，即「在血液酒精濃度超過0.08%情況下駕駛致人受傷 」。該郡的地方檢察官辦公室的發言人表示，這項指控與保羅．裴洛西認罪的部分一樣，最高刑期可達1年。

儘管不必再入監，保羅．裴洛西仍被判3年緩刑，且1年內不准駕車，除非車上有DUI點火連鎖系統，該配備可以預防駕駛在沒有提供即時酒測樣本的情況下發動汽車。

地方檢察官辦公室表示，保羅．裴洛西必須另一車的駕駛，支付4927美元作為醫療費用和薪水損失的賠償，並須付150美元的制式賠償和1723美元的罰款。

地方檢察官辦公室表示，除了法官所判的懲罰，車輛管理局（Department of Motor Vehicles）也可依照保羅．裴洛西被定的罪，吊銷其駕照1年。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110824