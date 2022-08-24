大馬前首相納吉涉貪案定讞發監 從奢華世界墜牢籠

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（中央社吉隆坡24日綜合外電報導）馬來西亞前首相納吉涉貪遭判12年徒刑，最後上訴昨天遭駁回後發監。雖然監獄距納吉位於吉隆坡高級住宅區的豪宅只有不到一小時車程，但獄中世界與他習慣的奢華生活截然不同。

路透社報導，納吉（Najib Razak）因涉貪而遭判12年徒刑，昨天最後上訴遭駁回後，在嚴密維安措施下移送至首都吉隆坡以南的加影監獄（Kajang Prison）。這座馬國最大監獄關押多達5000名囚犯。

納吉因從主權財富基金一馬發展公司（1MDB）旗下SRC國際公司轉出4200萬令吉（約新台幣2.8億元）到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。之後納吉持續處在保釋狀態，等待上訴結果，直到昨天最高法院裁定維持原判，納吉隨後被移往監獄。

這位在英國接受教育的馬國貴族之子，曾與美國前總統歐巴馬（Barack Obama）和川普（Donald Trump）等世界領導人是高爾夫球友，如今他的獄友則是殺人犯和毒販。

針對納吉在獄中的生活條件，馬來西亞監獄局（Prisons Department）沒有回應電子郵件的置評請求。不過，監獄局的臉書專頁否認一名用戶的貼文，這則貼文稱監獄為「VIP囚犯」提供電視和空調等特權。

人權團體則表示，馬國監獄人滿為患，衛生條件差，缺乏醫療設施，肺結核和疥瘡等疾病很常見。

據媒體報導，反對黨領袖安華（Anwar Ibrahim）曾在另一間監獄斷斷續續服刑8年，他表示自己被關押在條件不人道又有辱人格的地方，例如「一直」供應腐爛的魚。

然而，納吉於2015年至2018年任職期間的副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）在2016年告訴國會，安華因醫療建議獲得特權，包括擁有醫院訂製床位和書桌，還能洗熱水澡和吃特製餐食。阿末扎希指出，安華還獲准進入監獄圖書館，定期接受探視，也能保外就醫和出庭受審。

納吉唯一可能離開監獄的機會，是他被押送到法庭的時候。他將因另外4宗案件出庭，這些案件與一馬發展公司及其他政府機關的貪汙有關。美國與馬國當局表示，遭竊資金超過45億美元。

馬國調查人員稱，他們追查到逾10億美元資金存入納吉帳戶，但納吉堅決否認有任何不當行為，對所有指控均不認罪。

2018年，馬來西亞警方搜查納吉和家人的住所，發現屋內藏有價值約2.75億美元的現金、珠寶、名牌包等奢侈品，一家奢靡的生活方式也隨之曝光。（實習編譯：許珈瑜/核稿：林治平）1110824