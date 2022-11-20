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馬來西亞大選安華宣稱取得多數 對手慕尤丁仍未認敗

2022/11/20 08:56（11/20 09:11 更新）
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馬來西亞反對派領袖安華（中）20日表示，他的聯盟在競爭激烈的國會大選取得足夠席次來籌組下一屆政府。（法新社）
馬來西亞反對派領袖安華（中）20日表示，他的聯盟在競爭激烈的國會大選取得足夠席次來籌組下一屆政府。（法新社）
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（中央社吉隆坡20日綜合外電報導）馬來西亞反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）今天表示，他的聯盟在競爭激烈的國會大選取得足夠席次來籌組下一屆政府，可望替他首相之路做好準備。

法新社報導，然而，昨天大選在沒有出現絕對贏家情況下，率領敵對陣營「國民聯盟」（Perikatan Nasional）的前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）表示，他同樣在協商籌組下一個政府。

分析家先前示警說，這次大選如果無明顯勝方，且籌組聯合政府的協商工作花費太久時間，馬來西亞這個多民族國家以及東南亞第三大經濟體恐面臨進一步的政治動盪。

歷經一晚上瘋狂協商後，安華於今天黎明舉行記者會表示，「我們如今有多數來籌組政府」。

當被問及誰會與他結盟，75歲的安華並未點名，但說這些人已做出書面承諾，並將提交馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）批准。

他說：「國會多數意味著超過111席次。」

官方結果顯示，在開出219席成績之後，安華的希望聯盟（Pakatan Harapan）贏得82席，慕尤丁的國民聯盟73席。

官方結果顯示，過去勢力龐大的巫統（UMNO）受累於涉貪在獄中服刑的前首相納吉之下，所領導的國民陣線（Barisan Nasional）以30席成績遠遠落後。

規模較小的區域政黨，包括位在婆羅洲的砂拉越（Sarawak）和沙巴（Sabah）的政黨，預料將握有「造王者」角色。

馬來西亞國會原本全部222席都要改選，不過競選期間有2名候選人逝世，另1個選區的席次因天候不佳而延期投票。

慕尤丁在記者會中激昂地說：「我們願意與任何政黨合作。」

但安華宣稱，慕尤丁的聯盟「不可能」籌組政府。

此外，高齡97歲的前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）連任失敗之後，成了這次選舉最大輸家之一。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111120

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