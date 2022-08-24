巴基斯坦破紀錄降雨釀洪災 6月以來逾800人喪生

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巴基斯坦氣候變遷部長8月24日表示，今年雨季破紀錄的降雨量對巴基斯坦帶來「史詩級災難」。圖為7月巴基斯坦民眾在被洪水淹沒的街道上艱難前行。（安納杜魯新聞社）

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（中央社伊斯蘭馬巴德24日綜合外電報導）巴基斯坦氣候變遷部長今天表示，今年雨季破紀錄的降雨量對巴基斯坦帶來「史詩級災難」，並宣布將向國際尋求協助對付水患。6月以來這波洪災已奪走超過800條人命。

巴基斯坦今天持續降下大雨，當局通報過去24小時已有逾12人喪命，其中包括9名孩童。

重災區俾路支省賈法拉巴德縣（Jaffarabad）一名婦女告訴法新社：「大雨已下了一個月。東西全都被沖走。」

「我們僅存的一隻山羊也溺斃。我們一無所有，只能餐風露宿。」

巴基斯坦氣候變遷部長芮曼（Sherry Rehman）表示，政府一旦完成評估，將呼籲國際提供協助。

她告訴法新社：「鑑於這波水災的規模，各省、甚至首都伊斯蘭馬巴德都無法自行應付這樣的氣候災難。」

根據環保組織「德國看守」（Germanwatch）編纂的全球氣候風險指數（Global Climate Risk Index），在最易受氣候變遷導致的極端天氣衝擊的國家中，巴基斯坦名列第8。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110824