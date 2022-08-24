更多編輯台推薦新聞：
韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見
科技

韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見

以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑
國際

以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重
生活

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
運動

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

巴基斯坦破紀錄降雨釀洪災 6月以來逾800人喪生

2022/8/24 21:33（8/24 21:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
巴基斯坦氣候變遷部長8月24日表示，今年雨季破紀錄的降雨量對巴基斯坦帶來「史詩級災難」。圖為7月巴基斯坦民眾在被洪水淹沒的街道上艱難前行。（安納杜魯新聞社）
巴基斯坦氣候變遷部長8月24日表示，今年雨季破紀錄的降雨量對巴基斯坦帶來「史詩級災難」。圖為7月巴基斯坦民眾在被洪水淹沒的街道上艱難前行。（安納杜魯新聞社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社伊斯蘭馬巴德24日綜合外電報導）巴基斯坦氣候變遷部長今天表示，今年雨季破紀錄的降雨量對巴基斯坦帶來「史詩級災難」，並宣布將向國際尋求協助對付水患。6月以來這波洪災已奪走超過800條人命。

巴基斯坦今天持續降下大雨，當局通報過去24小時已有逾12人喪命，其中包括9名孩童。

重災區俾路支省賈法拉巴德縣（Jaffarabad）一名婦女告訴法新社：「大雨已下了一個月。東西全都被沖走。」

「我們僅存的一隻山羊也溺斃。我們一無所有，只能餐風露宿。」

巴基斯坦氣候變遷部長芮曼（Sherry Rehman）表示，政府一旦完成評估，將呼籲國際提供協助。

她告訴法新社：「鑑於這波水災的規模，各省、甚至首都伊斯蘭馬巴德都無法自行應付這樣的氣候災難。」

根據環保組織「德國看守」（Germanwatch）編纂的全球氣候風險指數（Global Climate Risk Index），在最易受氣候變遷導致的極端天氣衝擊的國家中，巴基斯坦名列第8。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110824

延伸閱讀
義大利山區冰川崩落釀6死8傷 疑創紀錄高溫所致北大西洋高壓因氣候變遷擴大 伊比利半島千年最乾歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭水位破歷史低點從防洪變抗旱嚴重乾旱 洞庭湖瘦成一道閃電魚類大量死亡
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族