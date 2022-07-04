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義大利山區冰川崩落釀6死8傷 疑創紀錄高溫所致[影]

2022/7/4 16:47（7/4 17:12 更新）
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義大利阿爾卑斯山區最大冰川3日崩塌引發雪崩，已知造成6死8傷。（圖取自facebook.com/soccorsoalpinocnsas）
義大利阿爾卑斯山區最大冰川3日崩塌引發雪崩，已知造成6死8傷。（圖取自facebook.com/soccorsoalpinocnsas）
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（中央社義大利卡納澤伊4日綜合外電報導）義大利阿爾卑斯山區最大冰川昨天崩塌引發雪崩，造成至少6人死亡、8人受傷，搜救人員今天將繼續搜尋倖存者。

法新社報導，冰川崩落事故發生在義大利多洛米蒂山脈（Dolomites）最高峰馬爾莫拉達山（Marmolada）。當局表示，目前不清楚冰川崩落時擊中多少名登山客。

在災難發生前一天，冰川頂峰測得攝氏10度的創紀錄高溫。

緊急事務服務單位發言人卡諾瓦（Michela Canova）告訴法新社，冰、雪和岩石墜落在一條通道上，當時通道上有數群登山者，部分人被沖走。

她補充說，已確認有6人死亡、8人受傷．「目前尚不清楚確切的傷亡人數」。兩名傷者被送往貝魯諾（Belluno）的醫院治療，另一名傷勢較嚴重者被送往特雷維索（Treviso），其餘5人被送往特倫托（Trento）。

她沒有具體說明受害者的國籍，但義大利媒體報導說，其中包括外國人。

阿爾卑斯山區救援隊已啟動一支免費電話號碼，供人們通報前往冰川地區旅行未歸的親友。當局出動數架直升機參與救援，隨著夜幕降臨，搜救任務暫時停止，待今天清晨恢復行動。

義大利東北部威尼托大區（Veneto）的搜救人員表示，他們已部署所有阿爾卑斯山區救援隊，包括嗅探犬。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）在推特（Twitter）向遇難者及其家人致上「最誠摯的哀悼」。

羅馬第三大學（Roma Tre University）科學教授弗雷佐蒂（Massimo Frezzotti）告訴記者，與全球暖化有關的異常溫暖天氣導致冰川崩塌，加上冬季乾燥，降水量減少了40%至50%。

他說：「冰川當前狀態對應的應是8月中，不該是7月初。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110704

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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