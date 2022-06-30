美墨邊境貨櫃車悶死移民增至53人 司機等人被起訴

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美國德州聖安東尼奧一輛貨櫃車內發現大批無證移民因熱衰竭死亡，涉案司機和一名共謀因涉嫌人口販運被起訴。圖為民眾在現場悼念受害者。（美聯社）

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（中央社德州聖安東尼奧/墨西哥市29日綜合外電報導）美國德州與墨西哥邊境一輛貨櫃車內有53名移民悶死，涉案司機和一名共謀今天在美國聯邦法院因涉嫌人口販運被起訴。

這是美國有紀錄在案死亡人數最多的移民販運案。美國司法部宣布控訴時表示，嫌疑人若被定罪，將面臨最重無期徒刑、甚至死刑的結果。

綜合路透社與法新社報導，這場悲劇的死亡人數今天攀升至53人。地方當局通報，從悶熱貨櫃中救出送醫的移民又有兩人不治死亡。

這輛載著墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多移民的卡車於27日被發現遺棄在德州聖安東尼奧市（San Antonio）郊區一處靠近高速公路的荒涼工業區。聖安東尼奧位於美墨邊境以北約250公里處。

當天，當地氣溫飆升至攝氏39.4度，當局獲報趕到現場，發現貨櫃內沒有空調或供水。

官員描述，當時貨櫃後門半開，裡面有「成堆屍體」，其中很多人的身體摸起來很燙。附近地上也發現其他受害者，有些人死了，有些已無行動能力。官員未清楚說明卡車後門何以打開。

根據最早抵達現場的當局人員無線電調度錄音，卡車內的人全都失去意識，最初僅約十多人似乎還有呼吸。

根據司法部的說法，涉嫌的卡車司機薩莫拉諾（Homero Zamorano Jr）現年45歲，為德州本地人，他在現場附近被捕，在刑事訴訟中被控「販運外國人並致人於死」。

聯邦檢察官表示，聖安東尼奧警方發現薩莫拉諾躲在附近灌木叢中。墨西哥國家移民局（National Migration Institute）局長賈杜諾（Francisco Garduno）今天稍早在記者會中說，司機被拘捕時，曾試圖冒充倖存者。

司法部聲明說，另一名嫌疑人馬丁尼茲（Christian Martinez）現年28歲，昨天被捕，且被控「串謀運送非法外籍人士」。目前不知馬丁尼茲的國籍。

此外，兩名墨西哥籍嫌疑人德魯納-畢爾包（Juan Francisco D'Luna-Bilbao）和德魯納-曼德斯（Juan Claudio D'Luna-Mendez）昨天在聯邦法院被控是持有槍械的非法移民。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110630