防止非法移民 賀錦麗宣布加碼投資中美洲逾19億美元

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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）為減少非法移民，美國副總統賀錦麗今天在洛杉磯舉行的美洲高峰會上宣布，私營企業準備加碼投資逾19億美元，在中美洲創造更多就業機會，加上去年宣布的投資總計約32億美元。

賀錦麗（Kamala Harris）被賦予一項艱巨任務，也就是解決美國非法移民增加的根本原因，這是共和黨競爭對手緊咬不放的一個問題，也成了拜登總統在本次美洲高峰會（Summit of the Americas）上的首要任務之一。

在拜登抵達前一天，白宮表示，除了去年宣布的12億美元，賀錦麗還將公布另外逾19億美元來自企業的承諾，目標是在一貧如洗的薩爾瓦多、瓜地馬拉和宏都拉斯，即所謂「北方三角」（Northern Triangle），創造經濟機會。

賀錦麗宣布的新資金，包括信用卡巨頭Visa承諾在5年內投資逾2.7億美元，目標是將這貪腐盛行地區的100多萬家企業和650萬人納入正規金融體系。

白宮表示，日本汽車零件製造商矢崎（Yazaki）的北美分公司將投資1.1億美元，在瓜地馬拉和薩爾瓦多僱用超過1萬4000名新員工。

其他做出承諾的公司包括服裝連鎖店GAP和Millicon通訊公司，Millicon計劃投資7億美元在這3個國家拓展行動和寬頻網路。

賀錦麗還將詳細介紹美國公私營部門和慈善機構資助5000萬美元的設立「中美洲服務團」（Central American Service Corps，CASC），將提供機會給年輕人。

白宮聲明表示，這些投資旨在「為該地區民眾提供希望，讓他們在家鄉建立安全和繁榮的生活」。

不過，美國阻擋北方三角非法移民的努力不時因腐敗而遭遇挫折，價值數以百萬的計劃可能被束之高閣，一些私營部門的參與可能被迫停擺。

令情況更複雜的是，瓜地馬拉和宏都拉斯兩國總統已表示不會參加本週的峰會，而是派其他官員參加。薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）是否出席也還不清楚。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110607