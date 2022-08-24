烏克蘭列數位經濟為復原重點 與英簽署合作協議

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（中央社記者陳韻聿倫敦24日專電）英國與烏克蘭今天宣布將共同推動簽署雙邊數位貿易協議，以減少官僚程序等貿易障礙、提升烏克蘭企業與英方互動的效率，有助促進烏方重建經濟。

簽署數位貿易協議的構想由烏克蘭政府提出。英國國際貿易部表示，烏方將數位經濟列為國家復原與重建重點項目之一，而英國在數位貿易占全球領先地位。

英國2020年10月與烏克蘭簽署「政治、自由貿易和戰略夥伴協議」，是英國脫歐後與新興市場簽訂的第一份協議。今年5月，英國政府在既有雙邊自由貿易框架下，對所有自烏克蘭進口的貨品取消關稅和進口配額。

為啟動數位貿易協議相關協商，國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）23日與烏克蘭第一副總理兼經濟部長思維里登科（Yuliia Svyrydenko）以及副總理兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）舉行視訊會議，烏克蘭駐英大使普萊斯塔可（Vadym Prystaiko）在倫敦親自出席。

英國國貿部指出，協議將擴大電子交易和電子合約簽署的在英、烏雙邊貿易的應用。以數位形式提供的服務占2020年英國對烏服務出口總額約73%。

普萊斯塔可表示，自俄羅斯2月全面侵略烏克蘭以來，英國一貫展現對烏克蘭的堅定支持，雙方政府的關係達前所未有緊密。數位貿易協議將為烏克蘭的資訊科技產業提供有力支持，而這個產業預料將是烏克蘭經濟復甦、成長的主要驅動力。

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在經貿和軍事領域，英國支援烏克蘭的力道在歐洲數一數二。除了對烏克蘭免除進口關稅，英國政府7月並成立「英烏基礎建設任務小組」，以促進英、烏雙方企業建立夥伴關係，初期將以重建首都基輔（Kyiv）及其周邊地區為重點。

此外，英國對俄羅斯厲行制裁。除了將超過1000名個人及逾100個實體列入制裁清單，根據國家統計局（ONS）今天發布的數據，英國在今年6月自俄羅斯進口煤炭、石油、天然氣等燃料的金額為「零」，是自1997 年有紀錄以來首見。（編輯：高照芬）1110824