更多編輯台推薦新聞：
韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見
科技

韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見

以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑
國際

以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重
生活

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
運動

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

德國研究：中國加強對外國企業施壓 擴大敏感紅線

2022/8/25 01:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林24日綜合外電報導）路透社檢視過的一份德國研究顯示，針對在中國市場從事生意的外國企業，北京當局正對它們加強施壓，使它們符合中國的政治意圖，並且擴大涉及敏感議題的「紅線」。

路透社報導，總部位於德國柏林的智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）及德國工業聯盟（BDI）對逾100家企業進行調查，發現中國對外國企業施壓的已知案例自2018年以來大幅增加。

其中一個案例發生在2018年，當年德國汽車製造商戴姆勒集團（Daimler AG）旗下賓士（Mercedes-Benz）在廣告中引用西藏精神領袖達賴喇嘛的名言，為此戴姆勒集團多次向中國道歉。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「德國之聲」（Deutsche Welle）報導，根據這項德國研究，中國施加政治壓力的門檻正在降低，傳統上的「紅線」是涉及國家主權、西藏或新疆人權或是南海主權歸屬等議題，但如今在中國的外國企業面臨「新紅線」壓力。

據報導，「新紅線」包括對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）來源發表不受歡迎的言論，或是言論涉及中國企業遭受制裁，例如華為在擴大5G網路通訊方面受到西方制裁。（譯者：陳正健）1110825

達賴喇嘛
COVID死亡率降9% 世衛稱評估恐受各國解禁影響 達賴喇嘛籲保持慈悲心 無論中國昔日對藏人所為
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族