挨告加網暴 外國記者在中國壓力空前

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京31日綜合外電報導）從法律訴訟、網路酸民謾罵，到同業遭驅逐導致媒體人數下滑，駐華外國記者協會（FCCC）今天表示，在中國的外籍記者從事獨立報導時，正面臨「前所未有的障礙」。

法新社報導，FCCC在年度報告中表示，北京當局似乎對「勇於提告」或威脅對外國記者採取法律行動採鼓勵態度，且官司往往是在消息來源同意接受採訪之後很久才提出。

英國「經濟學人」北京分社社長任大偉（David Rennie）在報告中說：「風險局勢正以非常不一樣的方式在改變。」

他說：「特別是新聞組織遭人警告，一些報導恐會使他們遭致司法制裁或吃上民事官司，甚至面臨國安調查。」

他表示，這標記著控制媒體的工具出現了「令人憂心」的轉移，例如將記者列入黑名單或限制核發記者證及簽證。

澳洲公民、前中國環球電視網主播成蕾（Cheng Lei），以及彭博駐北京分社的中國籍雇員范若伊（Haze Fan）2020年先後遭拘禁後，法律訴訟的威脅就逐步升高。

中方表示，這兩人是因涉嫌危害國家安全而遭拘禁。

FCCC報告指出，與此同時外籍記者表示，自家公司已針對風險升高擬定出緊急退場策略，而「官方支持的各項攻擊行動…尤其是網路大軍」，讓仍留守中國的媒體難以作業。

報告說，這類行動助長了「外國媒體就是仇敵」的氛圍，還說「對中國的報導深受其害」。

報告的各項發現，是針對駐華外國記者協會192個會員其中127人訪查的結果。

報告指出，隨著記者紛紛因過度脅迫或官方驅逐而離境，報導中國的新聞工作「愈來愈趨向遠距報導」。

2020年，中國宣布驅逐美國3大報「紐約時報」、「盛頓郵報」和「華爾街日報」在中國工作的記者。FCCC報告說，當年有18名為美國媒體工作的記者遭驅逐出境。

許多記者持續從其他國家報導中國新聞，另有許多記者在換發記者證時遭到刁難。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1110131