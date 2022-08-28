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巴西總統大選首輪辯論 波索納洛料與魯拉面對面

2022/8/28 12:05
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（中央社里約熱內盧27日綜合外電報導）巴西將於10月舉行總統大選，明天進行首場電視辯論，預料現任總統波索納洛將與最大對手、受歡迎的左翼候選人魯拉短兵相接，而這幾天來外界都不確定他們是否會參加辯論。

法新社報導，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天在推特（Twitter）寫道：「明天在旗士電視台（Band TV）見。」魯拉曾於2003年至2010年擔任巴西總統。

巴西媒體今天引述競選消息人士報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）尚未正式證實出席，但預計也會出現。

極右翼的波索納洛昨天接受Jovem Pan電台採訪時說：「我一度認為我不該去，現在我認為我應該…我想我的策略會奏效。」

這場辯論是10月2日選舉之前的第一場電視辯論會。主辦單位還邀請了其他4位候選人，包括前經濟部長葛梅斯（Ciro Gomes）和參議員泰貝特（Simone Tebet）。

隨著選情升溫，民意調查顯示魯拉處於領先地位。巴西智庫Datafolha本月稍早發布的一項民調顯示，47%受訪選民有意投給魯拉，比例高於波索納洛的32%。

波索納洛2018年贏得大選，當時他參加了前兩場總統辯論會，但後來在造勢活動上遭人持刀刺傷，在接受手術後，他並未參加後來場次的辯論。

魯拉和另一位前總統卡多索（Fernando Henrique Cardoso）分別在2006年和1998年尋求連任時，都沒有參加首輪辯論。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110828

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