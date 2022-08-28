墨西哥前電台主持人失蹤1個月 運河浮屍疑就是她

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（中央社墨西哥市27日綜合外電報導）墨西哥地方當局今天表示，本週稍早尋獲的1具遺體，據信就是失蹤1個月的前電台主持人，但確切身分仍待法醫相驗判定。

曾當過電台主持人，也在警方通訊部門工作的瓦茲蓋斯（Candida Cristal Vazquez），7月底被通報失蹤。

太平洋港市馬薩蘭（Mazatlan）市長貝尼蒂茲（Luis Guillermo Benitez）今天告訴記者，雖然這具25日發現的遺體有待法醫相驗，但「一切都指向那就是她」。

該州檢察長昨天也在聲明中指出，瓦茲蓋斯家屬已到場指認遺體，但因屍體已經腐爛，仍需等待稍早進行的DNA檢測結果出爐，才能正式確認死者身分。

警方是在馬薩蘭的運河中發現這具浮屍。

墨西哥媒體描述瓦茲蓋斯是記者，保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）告訴路透社，仍在調查瓦茲蓋斯是否為記者，以及她的死是否與記者職業有關。

2022年是墨西哥媒體史上最多新聞人員遇害的1年，根據世界人權宣言「第19條」（Article 19），今年至今至少已有18名記者遭到殺害。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110828