日本擬9月提前開打二價疫苗 對象18歲以上民眾

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本政府原訂10月中旬開始施打可同時因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳統病毒株與Omicron亞型變異株BA.1的「二價疫苗」，但可能提前於9月供18歲以上民眾接種。

日本每日新聞報導，政府希望在9月中旬經相關部會完成審議及批准手續後，完備二價疫苗的接種制度。美國藥廠輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）日前分別向日本政府厚生勞動省提出二價疫苗批准申請。

日本境內主流病毒株雖然已從BA.1轉為BA.5，但一般認為二價疫苗的效力仍高於至今為止問世的疫苗。

日本政府將免費讓民眾接種二價疫苗，厚生勞動省以完成兩劑疫苗接種的民眾作為預想接種對象，敦促各地方政府做好施打準備工作。

雖然預料最快可自9月起進口二價疫苗，但初期可能無法確保足夠供應量。因此，屆時有可能採取傳統疫苗與二價疫苗混用的做法。

日本經濟新聞報導，厚生勞動省與輝瑞及莫德納藥廠都有簽訂疫苗合約，日本政府要提前接種期程，有必要提早向兩家藥廠採購疫苗。

以日本疫苗接種現況來看，二價疫苗接種必須與第4劑疫苗間隔5個月，所以預料60歲以上民眾的接種高峰將在今年12月以後。

讀賣新聞提到，日本政府為防止COVID-19造成重症，目前只讓60歲以上及罹患慢性病的18歲以上民眾接種第4劑疫苗。

至於二價疫苗，則是以18歲以上打過兩劑疫苗的民眾作為接種對象。

日本內閣官房統計，截至8月28日止，境內已有81.1%民眾完成兩劑疫苗接種，但只有64.3%完成3劑疫苗接種。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110830