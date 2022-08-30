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首頁 / 國際

烏南展開反攻 澤倫斯基喊話俄軍：想保命就快跑

2022/8/30 16:03
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（中央社烏克蘭尼古拉耶夫/基輔30日綜合外電報導）烏克蘭軍隊昨天在烏南赫松市（Kherson）附近展開反攻，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲俄羅斯軍隊快跑，表示烏軍將收復國家領土，但俄國稱這回攻勢已失敗。

路透社報導，俄烏雙方戰事膠著，迄今已造成數千人死亡，幾百萬人流離失所，城市一座座遭摧毀，且在前所未見的經濟制裁下，還造成全球能源與糧食危機。而就在昨天，烏軍在南部赫松地區發動反攻。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在晚間演說中誓言，烏軍將把俄軍趕到「邊界」去。

澤倫斯基說：「俄羅斯軍隊想保命，現在就快跑，回家去。」

澤倫斯基還說：「烏克蘭正在收復國家領土。」

澤倫斯基的資深顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）指出，俄軍防線「在數小時內就被攻破」。

阿列斯托維奇說明，烏軍正在轟炸俄國渡輪，俄國利用這些船隻運送物資到赫松地區第聶伯河（Dnipro River）西岸的占領區。

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國國防部報導，烏軍企圖在尼古拉耶夫地區（Mykolaiv）和赫松地區發動攻勢，結果卻死傷慘重，俄國國防部稱「敵人的進攻嘗試已經慘敗」。

俄國在烏國扶植的官員們表示，烏軍一連串的轟炸讓俄軍占領的赫松地區新卡科夫卡（Nova Kakhovka）斷水斷電。

路透社目前無法證實俄方說法。（實習編譯：許珈瑜/核稿：劉淑琴）1110830

澤倫斯基
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阿列斯托維奇
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