泰國人柬緬菲求職也遭騙 泰外交部籲提高警覺

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（中央社記者呂欣憓曼谷30日專電）不只台灣人遭騙到東南亞從事詐騙工作，泰國外交部最近也發出警告，要泰國人小心網路招募人到柬埔寨、緬甸和菲律賓高薪工作的廣告，求職者可能成為受害者，甚至要付贖金才能返國。

柬埔寨內政部日前就接獲泰國駐柬埔寨大使館提供的消息，由柬埔寨中央治安局與施亞努港（Sihanoukville，西港）警方28日共同救出19名泰國人，這些人自稱遭到公司非法拘禁和強迫工作，其中15人有詐騙前科，遭泰國法院通緝。

泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）透露，泰國在柬埔寨、緬甸和菲律賓3個國家的大使館接到非常多來自泰國人的求助，外交部呼籲泰國人若在網路上看到招募泰國人赴這3個國家工作，有高薪的求才廣告，就必須要提高警覺。

這些向大使館求助的泰國人有的遭到雇主欺騙，被迫做自己不想做的工作，如果不願意做就會被拘禁甚至被毆打，如果受害者想回泰國，雇主就要求受害者的親戚要付大筆贖金。

塔尼說，在緬甸的賭場、旅館或是娛樂場所聲稱有高薪、包食宿的服務生工作，招募對象特別瞄準泰國女性，外交部已經獲知多起案例是泰國女性受到這類招募廣告吸引，結果被送到緬甸邊境靠近中國的地方，被迫從事賣淫工作，這些地方都由武裝勢力掌握。

這些泰國女子如果拒絕從事賣淫工作，就會被拘禁、毆打甚至轉賣給其他雇主，然後再度被迫賣淫，除非她們能夠付出贖金換取安全返回泰國。塔尼說，因為是由武裝勢力掌握，這些地方的援救工作特別困難，而且如果泰國人付了贖金要回國，恐怕還會遭到緬甸當局起訴，因為這些泰國人都是偷渡進入緬甸。

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而赴柬埔寨工作的泰國人多半是在仲介建議下，趁半夜穿越過泰柬邊境，一抵達柬埔寨，就會有人把求職者載到施亞努港，然後被迫在詐騙機房工作，誘騙泰國人參與線上博奕。

塔尼說，到菲律賓求職的泰國人也面臨差不多的狀況，而且援救他們相當耗時，要走完菲律賓的法律程序，他呼籲求職者找海外工作時要透過正當的公司或是政府單位，以避免被騙。（編輯：黃自強）1110830