戈巴契夫送走蘇聯帝國 受西方讚揚卻遭國人鄙視

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前蘇聯領袖戈巴契夫引發蘇聯瓦解，讓東歐脫離蘇聯統治。這讓他受到西方國家讚賞，卻也招致許多俄羅斯人鄙視。（路透社）

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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）引發蘇聯瓦解，讓東歐脫離蘇聯統治，改變了現代歷史進程，這讓他受到西方國家讚賞，卻也招致許多俄羅斯人鄙視。

戈巴契夫 戈巴契夫小百科 生日：1931年3月2日

經歷：

1985年出任蘇聯共產黨中央委員會總書記

1987、1989兩度當選美國時代雜誌年度風雲人物

1990至1991年當選蘇聯總統

1990年獲諾貝爾和平獎 看更多 關閉 推動蘇聯的「開放」（glasnost）與「重建」（perestroika），但卻連帶掀起一股力量，最終導致蘇聯土崩瓦解，以及他自己的黯然下台。

在許多人擔憂冷戰可能永遠不會結束時，戈巴契夫因為支持自由與改革而受到西方的推崇。相形之下，他在國內成為許多俄羅斯人唾棄的對象，他們認為曾經強大輝煌的蘇聯帝國瓦解，是戈巴契夫一手造成的。

掌權時，戈巴契夫多數時候選擇和平而非對抗，他與德國總理柯爾（Helmut Kohl）和美國總統雷根（ Ronald Reagan）等人建立密切關係，加速與西方關係融冰。

英國首相佘契爾（Margaret Thatcher）曾說出傳頌一時的名言：「我喜歡戈巴契夫先生。我們可以一起做生意。」

▲戈巴契夫（前）與美國總統雷根（中）、副總統老布希（後）於世界貿易中心前合照

但在他1985年至1991年執政時期，他放寬的限制措施愈多，就愈容易遭到精力旺盛、迅速竄起的共產黨明日之星葉爾欽（Boris Yeltsin）邊緣化。

到了蘇聯解體時，戈巴契夫的地位已變得無足輕重。

過去數十年來，年老體衰的戈巴契夫與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）建立起一段曖昧不明的關係，在俄羅斯因烏克蘭與西方再度陷入對峙時，力挺前國家安全委員會（KGB）特務出身的蒲亭，但也批評他讓俄羅斯的民主倒退。

圖為蒲亭（右）在2004年與德國雙邊會談的新聞發布會上，與戈巴契夫（左）交頭接耳。（路透社）

戈巴契夫1931年3月2日出生於俄羅斯南部斯塔夫羅波爾地區（Stavropol）的一個務農家庭，在第二次世界大戰艱困時期與獨裁者史達林（Joseph Stalin）高壓統治下長大。戈巴契夫的祖父遭史達林政權整肅，被判進入勞改營服刑9年。

童年時期，戈巴契夫聰明又勤奮。16歲時，他因為協助收割創紀錄的莊稼，獲頒勞動紅旗勳章（Red Banner of Labour）；1950年，他進入夢寐以求的莫斯科國立大學（Moscow State University）攻讀法律。

5年後，這位充滿雄心壯志的畢業生與他的妻子賴莎（Raisa）回到家鄉斯塔夫羅波爾發展，在共產黨內平步青雲，1979年以49歲之齡成為政治局（Politburo）最年輕的成員。

他在1985年出任蘇聯共產黨中央委員會總書記，成為蘇聯最高領導人，治理這個全球最大國家與第2強權。當年54歲的戈巴契夫滿懷嶄新思想，與先前掌控克里姆林宮食古不化的理論家形成鮮明對比。

他的外交政策抉擇為世界秩序帶來巨變。戈巴契夫簽訂一系列裁軍協議，化解美蘇核子對峙狀態，並自阿富汗撤出蘇聯軍隊，也鬆綁對東歐衛星國領導階層的控制。

在國內，他的重建與開放政策引發了劇烈改變。有數以千計的政治犯獲釋，其中包括科學家暨異議人士沙卡洛夫（Andrei Sakharov）。

然而，戈巴契夫的執政生涯並非一帆風順。1985年，他試圖打擊國人酗酒惡習的措施後來證明是場災難，導致國家預算大幅縮減，讓這位蘇聯領袖遭嗜酒的俄羅斯人厭惡。

他在國內鼓勵走向自由，導致有多個民族的蘇聯帝國迅速解體。

從波羅的海三國到高加索山脈與中亞，接二連三的獨立運動與民族間衝突，動搖了看似無往不勝的蘇聯主宰結構；同時，開放政策掀起一波波揭發蘇聯黑暗時期的運動。

1989年，東歐國家紛紛推翻他們的共產政府、柏林圍牆倒塌。

1990年，戈巴契夫當選第一任也是最後一任蘇聯總統，但不到幾個月，必須對抗共產黨強硬派成員掀起的反叛浪潮。

1991年8月，蘇聯政府內部高層官員企圖發動政變，但葉爾欽決定全面抵抗而成為國家英雄，戈巴契夫則是遭軟禁在遠在克里米亞半島的度假勝地。

1991年蘇聯內部高層企圖對戈巴契夫發動政變。圖為政變失敗後，戈巴契夫（左）與葉爾欽（右）在議會握手。（路透社）

不久之後，蘇聯消失在歷史洪流中，戈巴契夫的地位也蕩然無存。

在辭去蘇聯總統職位25週年前夕，戈巴契夫2016年12月在官方報紙「俄羅斯日報」（Rossiyskaya Gazeta）刊出的投書中承認他對蘇聯解體負有責任。

他寫道：「但我問心無愧。我透過政治手段捍衛蘇聯直到最後一刻。」

在國內，戈巴契夫在政壇遭厭棄，因此這位1990年諾貝爾和平獎得主展開國際巡迴演講之旅，支持環保理念，並為他的戈巴契夫基金會（Gorbachev Foundation）舉辦募款活動，包括替必勝客（Pizza Hut）拍電視廣告。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110831