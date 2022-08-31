戈巴契夫逝世成中國網路熱搜詞 正反意見分歧

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（中央社台北31日電）前蘇聯領導人戈巴契夫逝世，今天迅速成為中國網路熱搜詞，微博相關閱讀量更直逼6億次，但意見頗為分歧。不少中國網友批判他倒向西方並摧毀了蘇聯；但也有人肯定他結束冷戰，是個人物。

相較於中國國內，海外華人、特別是立場傾向反共者，多數肯定戈巴契夫結束了蘇聯共產帝國，在近代史值得一書。也有港媒發表評論直指，蘇聯解體根源並不在戈巴契夫，而是史達林時期以來長期累積的經濟民生、意識形態、政治繼承、腐敗等問題的總爆發。

在中國，戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）一直是個具有爭議性的人物。他在1989年5月訪問北京時，正值中國民主運動爆發時期，更被參與運動的不少學生視為「民主改革的希望」。但他返回蘇聯後不到1個月，六四事件即告爆發。

1991年底蘇聯解體，戈巴契夫下台，中國官方輿論轉而批判他主導了蘇聯解體，中共全黨更曾將蘇聯解體列為長時間重要研究課題，以免自身重蹈覆轍。在官方口徑長達30年的影響下，中國中青年一代對戈巴契夫的觀感，偏多數抱持批判態度，但肯定他的成就者也不在少數。

戈巴契夫逝世的消息今早發布後，上午迅速成為中國網路熱議話題。截至中午，相關消息迅速成為熱搜榜首，直逼6億次，而相關貼文也接近7萬篇。

觀察中國網友的留言，除了感嘆他離世外，相關的評論立場頗為分歧。有人仍然批評他出身蘇共卻支解了蘇聯，是「白眼狼」（指忘恩負義）；還有人指他的親西方摧毀了蘇聯，造成了今天美國的獨大；但也有人說，蘇聯的解體，使中國少掉一個巨大的戰略敵人；也有人嘲笑他晚景不保，淪落到幫西方企業拍廣告。

另一些中國網友除對戈巴契夫逝世表示哀悼與可惜，並肯定他推動改革及「新思維」的勇氣，只是缺乏手段及運氣；也有網友肯定他結束了蘇聯，進而推倒了東歐鐵幕，改寫了全球的歷史；更有網友感嘆，中共黨內為什麼就沒有戈巴契夫這樣的人物，如今反而把他塑造成反面教材。

香港01今天發表評論文章指出，戈巴契夫的問題在於他缺乏力挽狂瀾的能力和智慧。在蘇聯生死存亡的危急關頭，能力不濟的戈巴契夫卻被推上了自己「無法勝任的高位」。而他的改革舉措「昏招迭出，謬誤不斷，一塌糊塗」，造成巨大混亂和民怨沸騰，最後將病入膏肓的蘇聯推向覆滅。

但文章認為，拋開意識形態不談，蘇聯解體的根源其實不在戈巴契夫，而是史達林時期以來長期累積的經濟民生、意識形態、政治繼承、腐敗等問題及危機的總爆發。在他上任前，蘇聯已經病入膏肓，戈巴契夫只是扮演「加速蘇聯解體」的角色。（編輯：邱國強）1110831