東京疫情續趨緩 新增病例連10天低於上週同日

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（中央社東京31日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，但東京疫情持續趨緩，今天新增確診病例較上週三減少逾萬例，已連續10天低於上週同日。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1萬5428例確診病例，較上週三減少1萬多例，連續10天低於上週同日。

大阪府今天新增1萬3678例確診病例，較上週三減少7125例，疫情同樣呈現趨緩。

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琉球新報報導，沖繩縣今天新增2546例確診病例，較上週三的3729例減少1183例，至今累計病例數47萬4639例。目前專責病床使用率降至56.5%，重症病床使用率則升高至46.8%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增981.55人染疫，已從4位數降到3位數；德島縣以1864.48人居日本各地之冠、高知縣以1558.12人次之；沖繩縣以1313.23人排名第7。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110831