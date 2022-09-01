加拿大幼兒死於槍戰 3名警員被控過失殺人罪

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（中央社蒙特婁31日綜合外電報導）加拿大安大略省2020年11月發生一起槍擊案件，讓1歲半的幼兒夏皮洛（Jameson Shapiro）不幸中彈身亡。加拿大政府今天宣布，有3名警員被控過失殺人罪。

法新社報導，2020年11月26日，夏皮洛的父親與警方在多倫多北部約100公里處的卡瓦薩湖市（Kawartha Lakes）發生槍戰，當時夏皮洛在他父親駕駛的貨車上被子彈擊中，因此當場死亡。

這起槍戰成了加拿大全國頭條新聞，在加國所有的暴力犯罪中，槍枝相關的案件占比低於3%。

安大略省的特別調查組（Special Investigations Unit）透過聲明指出，「特別調查組首長馬帝諾（Joseph Martino）有合理的理由認定，安大略省警方3名警員，在18個月大的夏皮洛死亡案件中，犯下刑事罪行」。

聲明提到，「馬帝諾已經對每一位警員提出控訴」，另外，這起案件已經由法院負責，特別調查組將不再對這起案件的調查做進一步評論。

3名警察都被控過失殺人罪和刑事過失致死罪。根據特別調查組發出的聲明，案發時他們都使用了槍枝。

2021年2月，特別調查組做出結論，「這名孩童（夏皮洛）的死…是被警方開槍擊中導致的結果」。

特別調查組先前曾指出，案件發生時警方獲報，有一名父親非法帶走他的兒子，後來警員們發現他的貨車並試圖攔下來。

夏皮洛的父親當時33歲，他在槍戰中受了重傷被送往醫院救治，但幾天後不治身亡，當時也有一名警員傷勢嚴重。

3名警員被勒令於10月6日，在安大略省的法院出庭應訊。（編譯：張欣瑜/核稿：陳彥鈞）1110901