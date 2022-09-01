菲外長：馬尼拉欲重啟菲中南海油氣開發協商

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（中央社記者陳妍君馬尼拉1日專電）菲律賓外長馬納羅表示，馬尼拉有意重啟菲中南海油氣開發協商。他透露，菲方堅持依據憲法，開發資源6成應屬菲國所有，但北京要求獲得至少49%資源，是雙方協商破裂主因。

ABS-CBN新聞網報導，馬納羅（Enrique A. Manalo）昨天在外交部預算審查時，告訴眾議院撥款委員會：「我們已向中國表明，我們願繼續或重啟石油和天然氣（共同開發）協商。」

馬納羅說：「因為我們意識到，尤其是現在，能源危機和世界各地正在發生的事，我們真的必須開發我們的資源。如果我們跟中國展開協商，我們將以我們的法律和憲法為依據。」

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）卸任前終止菲中南海油氣開發合作協商。

時任菲國外長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）當時說：「我們在憲法允許範圍內盡了所能。從我們所站的深淵邊緣再往前一步就是陷入憲法危機。」因此必須終止與北京的南海油氣開發協商。

馬納羅告訴眾議員，菲中油氣開發協商破裂主因是北京希望分配到開發資源的49%或50%，但在菲律賓憲法約束下，「這是不可能的，因為這是自然資源。我們再看看，也許中國會以更開放的心態回來（談判桌）」。

馬納羅說，北京還試圖在油氣開發協議中附加符合中國國內法，但馬尼拉無法接受這項條件。

菲國憲法規定，自然資源探勘、開發和利用應受國家全面管制和監督。國家可以直接從事這些活動，也可與菲律賓公民或至少6成資本由菲國公民擁有的公司，達成共同生產、合資或產量分配協議。

因此，菲律賓堅持依據憲法，南海油氣開發6成資源應屬菲方所有。

中共中央對外聯絡部部長劉建超8月28日訪菲時表示，中菲兩國都期望在南海共同開發自然資源，雙方已進行多輪磋商。

劉建超說，似乎有一些法律障礙阻礙中菲兩國在南海油氣開發協商達成最終共識。他期望雙方持續協商，「我希望雙方表現出某種彈性…對彼此的聲索和立場不帶成見，才能夠合作」。（編輯：韋樞）1110901