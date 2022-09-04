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日本高速公路火燒車 人馬路肩避難無傷

2022/9/4 16:53
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（中央社東京4日綜合外電報導）日本一輛載運競賽馬出賽的大型車輛，今天行駛在東北自動車道（類似高速公路）時起火，車上駕駛、負責照顧馬匹的人員及馬匹都下車在路肩避難，人馬無傷。

日本放送協會（NHK）報導，這起火燒車意外發生在今天上午9時左右，一輛載有3匹競賽馬前往賽馬場準備出賽的大型車輛，行經岩手縣花卷市的東北自動車道時不知何故起火。

消防單位表示，火勢出現在大型車輛左前輪部分及引擎附近等處，並在大約一個小時後被撲滅；車上的駕駛、照顧馬匹的3名人員及3匹馬，都下車在路肩避難，人馬均安。

這起事故一度造成東北自動車道部分區間禁止通行2個多小時。

岩手縣賽馬公會表示，由於這3匹馬遇到火燒車事故，無法出賽原訂今天在盛岡賽馬場舉行的賽事。

住在事發現場附近、目擊火燒車事故的50多歲女性說，看到運送馬匹的大型車輛引擎及前方部分冒煙，及馬匹在高速公路上的樣子。

拍下馬匹在高速公路上照片的這名女性說，看到高速公路上有3匹馬令人吃驚，但每匹馬的旁邊都有看似負責照顧的人，所以馬看起來很安靜，沒有被嚇到的樣子。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110904

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