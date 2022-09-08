烏克蘭收復失土有斬獲 蒲亭撂狠話斷供天然氣

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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基7日表示，烏克蘭軍隊已自俄國手中重新奪回東北部哈爾科夫州幾處聚落。俄羅斯總統蒲亭7日表示，哪個國家訂定俄國石油和天然氣價格上限，就等著被切斷供應。

●澤倫斯基：烏克蘭軍已奪回哈爾科夫州附近幾處聚落

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7日指出，烏克蘭軍已自俄羅斯軍隊手中重新奪回東北部哈爾科夫州（Kharkiv）幾處聚落。

澤倫斯基在每日例行談話中表示：「這週我們有來自哈爾科夫州的好消息，但現在不是說出有哪些聚落的適當時機，烏克蘭國旗已經重回這些聚落。」

（中央社製圖）

●聯合國：根據可信指控 俄軍強行帶走烏克蘭孩童

聯合國7日表示，有可信的指控稱，俄羅斯軍隊強行將孩童從烏克蘭帶到俄國讓人收養，這是大規模強迫遷移和驅逐的一環。

聯合國主管人權事務助理秘書長布蘭茲科里斯（Ilze Brands Kehris）告訴安理會：「有可信的指控指出，沒有父母照料的孩童被強制送到俄國占領地區或俄羅斯聯邦。」

她說：「我們擔心俄國當局已採取簡化程序，給予沒有父母照料的孩童俄國公民身分，讓這些孩童得以被俄國家庭收養。」

布蘭茲科里斯表示，俄軍也在進行「過濾」，讓烏克蘭人在被占領地區受到系統性安全檢查，這些檢查涉及「許多」侵犯人權的行為。

●蒲亭撂狠話 誰訂俄油氣價格上限就等著被斷供

俄羅斯總統蒲亭7日表示，莫斯科「不可能」被孤立，哪個國家訂定俄國石油和天然氣價格上限，就等著被切斷供應。

蒲亭在俄國太平洋港市海參崴（Vladivostok）的「東方經濟論壇」（Eastern Economic Forum）上表示：「不管人家有多想孤立俄羅斯，那都是不可能的。」

他說，訂定價格上限「絕對是愚蠢的決定」，「如果違反我國利益，在這個狀況下是經濟（利益），我們完全不會供應任何東西」。

「沒有天然氣、沒有石油、沒有煤、沒有燃油，什麼都沒有。」

●布林肯意外到訪基輔 美再援助烏克蘭等國27億美元

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8日意外訪問烏克蘭首都基輔。在此同時，美國公布為烏克蘭及其鄰國新增將近27億美元的軍事援助，以對抗俄羅斯。

布林肯此行事先保密，這是俄軍2月入侵烏克蘭以來，他第2次到訪基輔。

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布林肯在與烏克蘭高級官員會面時表示，拜登政府已通知國會，打算向烏克蘭及其18個鄰國提供20億美元的長期「外國軍事融資」（Foreign Military Financing），其中包括北大西洋公約組織（NATO）成員國和區域安全夥伴，這些國家與夥伴「最有可能面臨未來俄羅斯侵略的風險」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）稍早宣布，再次為烏克蘭提供6億7500萬美元軍事援助，包括供應更多武器彈藥以及海馬斯（Himars）多管火箭系統的補給品。（譯者：戴雅真）1110908