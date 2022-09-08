克里米亞基地連遭攻擊 烏克蘭軍方首認是其所為

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（中央社基輔7日綜合外電報導）1個月來頻頻否認之後，烏克蘭最高軍事首長今天終於坦承，烏軍在俄羅斯兼併的克里米亞半島空軍基地發動連串攻擊，其中包括上月造成薩基（Saky）基地重大破壞的攻擊行動。

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭1個月來都對誰空襲克里米亞不置可否，現在終於承認是其所為。

BBC指出，這連串行動包括8月初鎖定薩基軍事基地的攻擊事件，烏克蘭先前不僅拒絕承認是其所為，甚至還把攻擊怪到俄軍丟棄香菸頭上。

路透社報導，官方「烏克蘭國家通訊社」（Ukrinform）今天刊登由議員扎布羅茨基（Mykhailo Zabrodskyi）和烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）共同撰寫的文章，文中扎盧茲尼表示，那些攻擊都是以飛彈或火箭炮發動，但未詳細說明。

迄今烏克蘭只曾暗示參與克里米亞攻擊行動，1位高官先前不具名告訴路透社，薩基空軍基地爆炸是烏克蘭當地破壞分子所為。

扎布羅茨基和扎盧茲尼在文中寫道，這些攻擊是針對莫斯科讓俄國公民與這場戰爭「保持距離」的策略做出回應，「烏克蘭武裝部隊成功將敵對行動轉移到…克里米亞」。

文章還寫道，烏克蘭火箭鎖定克里米亞多處空軍設施，薩基基地也是目標之一，8月9日發動的「聯合攻擊」，讓薩基基地的10架俄羅斯戰機「失去了戰力」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）110908