台泰醫療研討會 聚焦智慧科技應用於精準醫療

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彰化基督教醫院6日在曼谷舉辦疫情後的首次實體台泰智慧醫療研討會，聚焦在智慧科技於精準與再生醫療的應用，並邀請15家台灣廠商與會。（彰基提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年9月9日

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（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）智慧醫療是泰國4.0政策的發展重點之一，彰化基督教醫院6日在曼谷舉辦疫情後的首次實體研討會，聚焦在智慧科技於精準與再生醫療的應用。

彰基今天發布新聞稿指出，彰基2018年與2019年連續2年在泰國辦理台泰智慧醫療研討會，2020年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情轉型為線上活動，隨著疫情趨緩，彰基今年重返泰國舉辦實體會議，除了專題演講外，還邀請15家台灣智慧醫療廠商參與，6日的活動吸引超過250位泰國醫衛相關人士出席。

今年的研討會以「重塑新常態：聚焦智慧科技於精準醫療與再生醫療之應用」為主題，討論透過大數據與人工智慧的運算，除了提高醫療效率，也帶動精準醫療與再生醫療的發展。

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台灣廠商展示了AI技術在精準醫療的應用、5G技術、圖像分析平臺、遠距醫療解決方案和智慧病房等。

研討會的開幕式邀請彰基海外醫療中心執行長高小玲、駐泰代表莊碩漢、泰國公共衛生部資訊與通訊科技中心處長艾南特（Anant Kanoksilp）、泰國瓦來拉大學（Walailak University）資訊學院院長彭朋（Poonpong Boonbrahm）、泰國公共衛生部護理局護理顧問帖拉蓬（Teeraporn Sathira-Angkura）等人出席。(編輯：韋樞)1110909