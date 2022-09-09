越南宣光花燈遊行慶中秋 民眾朝聖脫口罩成流行

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越南民眾中秋節前往宣光省宣光市欣賞巨型花燈，據實地觀察，現場約有8成的人不戴口罩。中央社記者陳家倫越南宣光攝 111年9月9日

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（中央社記者陳家倫河內9日專電）中秋假期來臨，越南宣光省揮別COVID-19疫情纏擾，停辦兩年的宣城節重新登場，旅客湧上街頭欣賞巨型花燈，約8成的人沒戴口罩，但回首疫情重創的過往，心中陰影仍揮之不去。

宣光省（Tuyen Quang）位於越南東北部，是越南中秋節氣氛最濃厚的一個省。過去兩年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，相關中秋活動皆告暫停，今年宣城節重新舉辦，坐收「報復性出遊」利多，旅客人數有望再創新高。

根據中央社現場觀察，前來欣賞花燈的民眾約8成沒戴口罩，而在路邊販售冰淇淋、涼水的小販同樣積極擁抱「新常態」，在戶外群聚不戴口罩似乎已成為越南普羅大眾彼此間的共識與默契。

來自河內市的旅客武青姮（Vu Thanh Hang）與親友一起逛了兩小時的花燈，過程中完全沒戴口罩。她向中央社表示，本來有想過要戴口罩，到了現場發現大家幾乎都沒戴，自己有沒有戴好像沒什麼影響。

武青姮說，非常驚訝今年的宣城節現場氣氛那麼熱鬧，民眾不分老少都湧上街頭歡度中秋節，一切彷彿回到疫情前。不過，她內心仍會憂慮疫情再度引爆，強調「回家後會徹底消毒、清潔」。

宣光市民黃孟勝（Hoang Manh Thang）與懷孕的妻子一同前來欣賞花燈，為了保護腹中胎兒，夫妻倆都戴上了口罩。他表示，儘管現場氣氛看來民眾已經不再對疫情感到擔憂，但他自己還是會害怕。

黃孟勝是旅館業者，他說，如果疫情再度襲來，他的生意鐵定會受到影響，可能又要關門歇業。因此，他到現在每一天都還是嚴格地遵守防疫規定，由此確保自己與消費者的安全。

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宣光省中秋節的巨型花燈遊行源於2004年，一開始很多家庭會自製各種動物造型花燈在街上拉著走動，一邊遊行一邊舞獅和唱歌表演。由於中秋節在越南是兒童專屬的日子，為了娛樂小孩，花燈就愈做愈大。

當地政府在2014年首度將「宣城節」提升到省級規模，各社區製作的巨型花燈上街遊行成了最大亮點，由於宣光省在中秋節前一個月就陸續有節慶活動，受益於此，宣光省8月接待逾24.4萬遊客人次。（編輯：馮昭）1110909