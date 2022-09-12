食品價格漲不停 傳國際貨幣基金將擴大緊急援助

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（中央社倫敦/華盛頓11日綜合外電報導）路透社引述數名消息人士說法報導，國際貨幣基金（IMF）正設法提供緊急資金給那些因戰爭導致食品價格飆漲的國家，並將於12日的執行董事會會議中討論相關措施。

這項計畫是首度被媒體揭露，將在非正式會議上提出。

俄羅斯於2月底入侵烏克蘭，導致全球糧食價格上漲。消息人士說，這項計畫將讓國際貨幣基金得以繞過普通資助計畫所需的條件，幫助烏克蘭和其他因戰爭而受重創的國家，但相關措施的規模和範圍都尚未確定。

消息人士不願具名，因為計畫還在研議中。他們說，工作人員近月一直在研擬這項計畫，預料在國際貨幣基金10月召開年度會議之前，會舉辦正式表決。

消息人士說，若計畫順利通過，將暫時提高現有上限，讓所有成員國在國際貨幣基金的「快速融資工具」（Rapid Financing Instrument）和低收入國家適用的「快速信貸工具」（Rapid Credit Instrument）之下，額外借入最多50%的配額。

俄烏戰爭爆發後，貨物供應路線受阻、各國對俄羅斯實施制裁，加上其他貿易限制，導致全球食品價格飛漲。聯合國促成一項協議，讓烏克蘭港口自上月起得以恢復穀物出口，近幾週來，已有助於改善貿易流通、降低食品價格。

國際貨幣基金7月曾預估，先進國家今年的通貨膨脹率將達到6.6%，新興市場和發展中經濟體的通膨率更將達9.5%，對當前和未來宏觀經濟的穩定構成「顯而易見的風險」。

許多非洲國家和其他窮國苦於糧食短缺和人民挨餓的迫切問題，紛紛要求增加資助，但目前還不清楚有多少國家會申請額外的資金援助。

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世界銀行（World Bank）8月曾表示，俄烏戰爭改變了全球大宗物資的交易、生產和消費模式，將使得物價維持在歷史高點，直到2024年底。

專家為計算生活費用而選出一些商品類別，藉此判斷通膨程度。國際貨幣基金資料顯示，在許多發展中國家，食品都是通膨各項類別的最大單一項目，在印度和巴基斯坦等國家占了大約一半，在低收入國家則平均占40%左右。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110912