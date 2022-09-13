拜登提振美生技業 要讓抗癌大計如同當年登月

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（中央社波士頓12日綜合外電報導）美國總統拜登今天頒布行政命令，將促進美國生技業納入抗癌大計一環，降低癌症發生並力拚25年內讓癌症死亡率減半，同時力抗中國積極投資生技業帶來的威脅。

法新社報導，拜登今天頒布行政命令，將提振美國生技產業作為他「抗癌登月計畫」（Cancer Moonshot initiative）的一部分；「抗癌登月計畫」是仿效60年前美國為將人類送上月球所做的努力。

抗癌對拜登而言另有個人意義，2015年他的兒子布歐（Beau Biden）因腦癌病逝，當時拜登還是副總統。

這回拜登推動由政府支持的計畫，以協調和資助一場多層次的抗癌之戰，目標是在今後25年內將癌症死亡率減半。

拜登今天在波士頓的甘迺迪圖書館（John F. Kennedy Library and Museum）發表演講，闡述行政部門將如何藉有系統改革政府資金，以及從支持醫學研究到改進健康照護取得、強化環境條件等來降低癌症發生率。

拜登這場演講，明顯是仿效當年總統甘迺迪1962年知名的「登月演說」；當時甘迺迪喊出要讓美國人登月，願景也於1969年實現。

拜登專注於抗癌的同時，美國國家航空暨太空總署（NASA）也正再次設法重返月球。

一名拜登政府的高層告訴媒體，這項行政命令將為「今後數十年確立美國生物科技領域的領導地位及我們的經濟競爭力」引入聯邦挹注。

這名官員還說，儘管美國生技研究仍執全球牛耳，但其他國家對產業技術運用愈發上手，「除非我們將生物科技創新轉化為所有美國人的經濟和社會效益，否則包括中國在內的其他國家正積極投資這個領域，會危及美國的優勢，尤其中國」。

白宮表示，美國生技產業處於醫學進步的前端，這從近期在疫苗、篩檢、療法等發展快速並讓COVID-19疫情可控便能看出，而美國生技業具備的潛力範圍遠不僅於此。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1110913