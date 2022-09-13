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美國核發簽證 俄羅斯外長可參加聯合國大會

2022/9/13 21:02（9/13 21:42 更新）
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俄羅斯13日表示，外長拉夫羅夫（圖）及代表團部分成員獲美國核發簽證，以讓他們參加聯合國大會。（圖取自twitter.com/mfa_russia）
俄羅斯13日表示，外長拉夫羅夫（圖）及代表團部分成員獲美國核發簽證，以讓他們參加聯合國大會。（圖取自twitter.com/mfa_russia）
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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，外長拉夫羅夫及代表團部分成員已獲美國核發簽證，以讓他們參加本月稍晚在紐約舉行的聯合國大會。

法新社報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將率團出席9月20日至26日在聯合國總部舉行的聯合國大會，莫斯科政府之前對於美國尚未核發簽證給代表團56名成員表達憂心。

美國因為莫斯科軍事侵略烏克蘭，對俄國高官祭出簽證禁令，但美國不得阻止聯合國會員國代表前往聯合國總部。

數家俄國新聞通訊社今天報導，俄羅斯外交部表示：「今天已對拉夫羅夫和多名隨行人員發出簽證。考量到美國實施的非法制裁，我們期望其他代表團成員獲發簽證，並且立即解決後勤問題。」報導並未說明美國發出多少張簽證。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）本月稍早致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），抱怨尚未接獲簽證。

他寫道：「核發簽證是地主國的法律義務，而不是權利或特權。」（譯者：楊昭彥/核稿：何宏儒）1110913

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