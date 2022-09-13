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呼應核武政策法制化 北韓海報再出現核子飛彈

2022/9/13 21:37
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（中央社首爾13日綜合外電報導）北韓國營傳媒今天報導，北韓已公布新的宣傳海報，其中出現裝上核子彈頭的彈道飛彈，為多年來首見。上週北韓甫將核武政策法制化。

路透社引述北韓中央通信社報導，繪有飛彈的兩幅海報與其他海報一同公布，以鼓勵北韓人民達成領導人金正恩在上週政策演說中概述的目標。

中央通信社9日報導，北韓已將發動核武先制攻擊以自保的權利載入一項新法律，金正恩表示，這項法律鞏固北韓的核武國家地位「不可逆轉」，並且禁止非核化談判。

中央通信社指出，上述海報凸顯出，必須「以建設國防實力為第一優先要務，好使共和國武裝部隊更為壯大」。

根據追蹤北韓事務的「北韓新聞」網站（NK News），這是北韓大約5年來首次以核武當做海報畫面。

北韓2018年收起了許多以反美和軍事為主題的海報，因為金正恩與當時美國總統川普以及其他國家領袖召開了高峰會。

但自2019年外交活動停頓後，北韓的公開展示活動又出現了歷史性的反美主題。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1110913

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