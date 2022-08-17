尹錫悅就職百日 北韓時隔2個月發射2枚飛彈

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南韓軍方表示，北韓17日凌晨向西部海域發射2枚巡弋飛彈。圖為南韓民眾17日觀看北韓發射飛彈的相關新聞。（韓聯社）

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）南韓總統尹錫悅5月就職至今滿100天，南韓軍方表示，北韓在今天凌晨向西部海域發射2枚巡弋飛彈，這也是北韓今年6月初第3度發射飛彈後，時隔2個多月來再度發射飛彈挑釁。

南韓軍方相關人士表示，北韓今天凌晨從平安南道溫泉郡向西部海域發射2枚巡弋飛彈，韓聯社報導指出，這是平壤當局繼今年1月後，第2次發射巡弋飛彈。

巡弋飛彈並非列入聯合國安理會決議禁止北韓發射的飛彈種類，但因具有長距離精密打擊能力，具有一定威脅性，加上今天正好是尹錫悅就職滿100天，若計入今天凌晨發射飛彈，北韓在尹錫悅上任後已4度發射飛彈。

也有意見認為，北韓這次行動是為抗議22日起進行的韓美聯合軍演。南韓與美國軍方規劃在8月22日至9月1日進行下半年聯合軍演「乙支自由護盾」（UFS），16日起展開為期4天的預演工作。

北韓領導人金正恩在7月底曾警告，若南韓方持續挑釁，威脅北韓安全並加劇軍事緊張局勢，將為其付出相應代價。外界解讀，金正恩所說「加劇軍事緊張局勢」行動是指韓美聯合軍演，北韓一直以來也不斷要求南韓及美國停止聯合軍演。

對此，南韓方則保持一貫立場，稱聯合軍演只是「例行防禦演習」，南韓統一部長權寧世今天接受媒體訪問時也表示，「無論是多大膽的構想，我們還是有一些無法讓步的部分，其中也包括韓美聯合軍演」。

權寧世說，韓美聯合軍演只是單純的防衛訓練，北韓也同樣會進行軍演，強調就算兩韓建立信賴關係，也必須維持軍隊訓練活動。

值得注意的是，尹錫悅15日才在光復節演說中敦促北韓採取實質非核化、放棄開發核武等，不到兩天後北韓就發射飛彈，讓專家原就不看好的非核化提案實現可能性再次降低。（編輯：韋樞）1110817